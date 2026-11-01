車主屋苑內驚遇同車牌車輛！埋伏一周拍照　犯人被捕揭造假原因

世界各地的車輛，理應在該地區或國家內獨一無二，但湖北武漢一個屋苑，卻離奇地出現2輛私家車掛着相同車牌！事緣擁有真正牌照的車主發現，同屋苑有另1輛私家車，在進出閘口時掛上與自己完全相同的車牌，離開屋苑後即把車牌拆下，車主在露台連日搜證後報案。



警方調查後拘捕涉案司機，證實自今年7月起，該司機以列印的假車牌瞞騙停車場閘機，4個月內避繳約800人民幣（約942港元）泊車費。司機最終因偽造車牌及盜竊財產利益，被處以行政拘留15日及罰款5,000人民幣（約5,900港元）。



擁有真正車牌的車主發現，同屋苑內有另1輛私家車，在進出閘口時竟掛上與自己完全相同的車牌，離開屋苑後即拆下。（微博圖片）

涉事司機最終因偽造車牌及盜竊財產利益，被處以行政拘留15日及罰款5,000元人民幣。（微博圖片）

車頭車牌相同 車尾車牌有異 出閘即除假牌

據內地媒體《澎湃新聞》報道，事發於湖北武漢長江新區一個屋苑，10月20日早上約6時50分，1名居於屋苑的車主駕車送孩子上學後返家，在屋苑停車場閘口發現一輛白色私家車的車頭，正掛上與自己相同的車牌，但車尾車牌卻不一樣。車主起初以為眼花，遂驅車尾隨，發現該輛白色私家車駛出屋苑後不久便停下，司機下車走到車頭，然後將車牌除下並放回車內，車主才驚覺車牌遭人「套牌」冒用。

車主驅車尾隨發現該輛白色私家車駛出屋苑後不久便停低，司機下車走到車頭將車牌除下並放回車內，車主才驚覺車牌遭人「套牌」冒用。（微博圖片）

露台連日守候 拍下「上牌」全過程

車主確認車牌遭冒用後，連續一星期於每日早上同一時段，於自家露台暗中觀察，發現每逢工作日，該輛白色私家車出閘前均會掛上假車牌，駛出閘口後便立刻拆下。車主更在露台拍下對方「上牌」的全過程，收集足夠證據後報案。

每逢工作日，該輛白色私家車出閘前均會掛上假車牌，駛出閘口後便立刻拆下。車主更在露台拍下對方「上牌」的全過程。（微博圖片）

每逢工作日，該輛白色私家車出閘前均會掛上假車牌，駛出閘口後便立刻拆下。車主更在露台拍下對方「上牌」的全過程。（微博圖片）

武漢市公安局新洲區分局接報後展開調查，於10月25日晚尋獲涉事車輛，當場拆除假車牌。（微博圖片）

警方斥屬盜竊行為 重罰5,000元拘15日

武漢市公安局新洲區分局接報後展開調查，於10月25日晚尋獲涉事車輛，當場拆除假車牌。涉事司機承認為節省屋苑泊車費，早前偷拍事主的車牌並用彩色打印機印出，再以膠水貼在大小相若的鐵皮上，自行製成「高仿」車牌，每次進出屋苑時掛上，以便瞞騙電子閘機。

司機最終因違反《道路交通安全法》及《治安管理處罰法》，被當局處以行政拘留15日，並罰款5,000人民幣。

司機最終因違反《道路交通安全法》及《治安管理處罰法》，被當局處以行政拘留15日，並罰款5,000人民幣。

警方指涉案司機自7月3日起以此手法「免費通關」，進出屋苑時避繳泊車費，令屋苑管理公司損失約800人民幣。警方指有關行為屬盜竊，司機最終因違反《道路交通安全法》及《治安管理處罰法》，被當局處以行政拘留15日，並罰款5,000人民幣。

（綜合）