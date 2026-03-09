女生考車牌8次全敗！紅燈忘停、煞掣不及險撞車　網民勸退：咪X考

學神考牌不可能全靠運氣，至少還要有一定的駕車技巧和道路知識！有女學神日前在討論區發帖，大呻她之前考車牌多達7次，都因各種原因「肥佬」，當中包括停黃格內、屢次「死火」、以及「紅燈唔記得停」等，但她認為只是自己欠缺運氣，正準備考第8次，求網民集氣支持。



不少人覺得樓主不應勉強，認為她考牌失敗和運氣無關，「肥你嗰啲原因唔係無運喎，係你基本揸車常識都無」、「紅燈唔記得停，你都係搭返巴士啦，我唔想死住」、「你唔好出嚟害人啦」。另有留言則好奇樓主第8次的考試結果，而她其後表示再次「肥（佬）咗」，原因是遇到前車急煞車，她「煞唔切掣」，險些發生碰撞，有人於是奉勸「不如你咪X考」。



有學神考車7次都「肥佬」，準備第8考時求網民集氣，結果是再度不合格。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

考車7次都「肥佬」 第8次備考求集氣

「考車肥咗7次，今日第8次，求集氣」，該女學神在連登討論區發帖，透露她在早前7次的考車試均以失敗告終，但覺得自己只是欠缺運氣，目前正準備在葵涌永孝街再戰考牌第8次，希望獲得網民們的支持。

為甚麼考車牌不合格？7次考車「肥佬」原因曝光

樓主在帖文中交代7次「肥佬」原因，第1次因為太緊張，駛出路口時多達6次發生「死火」情況，最終要由考官負責駕駛；第2次在路上獲大巴禮讓，她便舉起手指以示謝意，卻被考官指她沒有抓緊軚盤；第3次停在黃格內，但稱「原來唔停得，阿Sir無教」；而第4至第7次分別被指沒有望鏡、沒有留意盲區、超越前車太近、「紅燈唔記得停」等等因素，她不忿表示「X你老X，個官話乜就乜」。

事主透露前7次失敗的原因包括多次「死火」、停黃格內、「紅燈唔記得停」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

考牌失敗和運氣無關？ 網民斥：係基本揸車常識都無

帖文引來網民熱議，不少人直指樓主是「馬路炸彈」，「無望鏡、衝紅燈都係（無）運氣？」、「肥你嗰啲原因唔係無運喎，係你基本揸車常識都無」、「下次諗住賴咩原因未，肥咁X多次，俾你考到咪又係即刻炒車」、「紅燈唔記得停，你都係搭返巴士啦，我唔想死住」、「你唔好出嚟害人啦」、「為咗香港市民嘅安全福祉，希望今次和以後都繼續肥」。

建議事主勿勉強再考：危害道路安全

有人覺得樓主若想考牌成功，不應操之過急，「咁多次retake洗咗幾多錢？」、「樓主有無計過練車時數係幾多個鐘？」、「不如上多啲堂，再操熟啲先去考。你咁樣考法真係好傷荷包」。但有意見認為樓主不應勉強，「一兩次都話一時失手，失7次（手）你搵條仔車你算啦」、「到第3次之後其實唔應該再考，危害道路安全」，又揶揄「有無諗過換過師傅，畀其他人賺下都好」。

網民認為事主缺乏基本駕駛常識，建議她放棄考車，「搭巴士算啦」。（《學神出沒注意》劇照）

網民質疑事件真偽：無圖一律當X噏

另有網民好奇樓主第8次的考試結果，而她「上水」回覆眾人，表示再次「肥（佬）咗」，透露今次因前車突然急煞，她「煞唔切掣」險些撞到對方。不過有部份留言質疑事件真偽，「明顯假膠post」、「無圖一律當X噏」、「遮名同個人資料睇睇成績表衰咩」。

（連登討論區）