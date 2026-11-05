日本奇特景觀｜80歲教授建「懸浮茶室」　網民：如宮崎駿動畫實體

日本1艘無橋墩支撐、僅靠鋼索懸吊在半空的「空飛泥舟」（Flying Mud Boat）近日在海外網絡瘋傳。這座猶如宮崎駿動畫實體化的奇特茶室出自1名今年踏入80歲的教授之手，被網民形容為「現實版吉卜力世界」。自海外文化媒體實地探訪並報道後，這座建於2010年，平日上鎖、僅限預約導賞才架梯開門的茶室再度成為焦點。同場地還設有樹上茶室「高過庵」與半埋地下的「低過庵」2件特色作品。目前導賞行程已全面開放預約。



日本一艘無橋墩支撐、僅靠鋼索懸吊在半空的「空飛泥舟」（Flying Mud Boat）近日在海外網絡瘋傳。（Offbeat Japan）

東大教授45歲才「落手」起泥舟 內藏真實茶室

綜合媒體報道，這艘奇特的茶室位於長野縣茅野市一處空地上，建造者為今年踏入80歲的日本建築史泰斗、東京大學榮譽教授藤森照信（Terunobu Fujimori）。藤森照信自學生時代已夢想建造1座懸浮半空的建築物，直至45歲才開始將腦海中的奇想付諸實行。

「空飛泥舟」建築並非採用傳統方法，而是使用泥灰、手劈木板與銅皮屋頂等天然材料建造。底部沒有任何穩固的混凝土基座，僅以數根高強度鋼索緊拉固定。（Offbeat Japan）

據《另類日本》（Offbeat Japan）資料顯示，這艘「空飛泥舟」最初是為配合2010年茅野市美術館的特展，由藤森照信帶領當地市民一同製作而成。建築並非採用傳統方法，而是使用泥灰、手劈木板與銅皮屋頂等天然材料建造。底部沒有任何穩固的混凝土基座，僅以數根高強度鋼索緊拉固定，外觀看似輕飄飄，實則極具重量感。

「空飛泥舟」平時重門深鎖，訪客必須等到特定導賞日，由工作人員在船底架起木梯，才能手腳並用地鑽入狹小艙門。（網上圖片）

「空飛泥舟」平時重門深鎖，訪客必須等到特定導賞日，由工作人員在船底架起木梯，才能手腳並用地鑽入狹小艙門。木製內部裝潢與圓窗營造出溫暖空間，隨微風搖曳間，透過天窗觀雲品茶，即使畏高，亦能感到無比平靜。

木製內部裝潢與圓窗營造出溫暖空間，隨微風搖曳間，透過天窗觀雲品茶，即使畏高，亦能感到無比平靜。（Offbeat Japan）

高過庵與低過庵是什麼？

不止泥舟，同片空地還有另外2座極端建築。2004年落成、架在2根栗樹幹頂端的「高過庵」，足足離地6米。訪客入內前必須攀爬長梯，造型險峻，曾被美國《時代》周刊點名報道。在「高過庵」投下的影子正下方，藤森照信挖了1個坑，建起半埋於地底的「低過庵（Hikusugi-an）」。

2004年落成、架在2根栗樹幹頂端的「高過庵」，足足離地6米。訪客入內前必須攀爬長梯，造型險峻，曾被美國《時代》周刊點名報道。（Offbeat Japan）

2004年落成、架大2根栗樹幹頂端的「高過庵」，足足離地6米。訪客入內前必須攀爬長梯，造型險峻，曾被美國《時代》周刊點名報道。（Offbeat Japan）

2004年落成、架在2根栗樹幹頂端的「高過庵」，足足離地6米。訪客入內前必須攀爬長梯，造型險峻，曾被美國《時代》周刊點名報道。（Offbeat Japan）

探訪報道掀朝聖熱 導賞行程已可報名

海外圖文報道曝光其獨特造型後，「空飛泥舟」隨即引發網民朝聖熱潮。茅野市目前的藤森茶室導賞行程，約於每年4月至11月接受外界預約，提供英語或日語導賞。由於天然建材脆弱，內部參觀受嚴格人流管制，冬季遇上冰雪更會封閉。最終能否順利登船一探究竟，還需視乎天氣與緣份。