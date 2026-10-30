日本肉感女團選拔　132kg逐夢女孩自嘲「看不見膝蓋」爆紅引激讚

誰說偶像一定要有纖細身材？日本近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外爆紅。她大方公開自己身高僅148cm，體重卻高達132kg，還幽默自嘲「連膝蓋都看不見了」，讓不少網友笑翻，紛紛大讚她可愛又有自信，但也有許多人擔心她的健康狀況，引發兩派討論。



近期日本舉辦了一場「我就是胖胖的偶像徵選活動（私、おデブ宣言オーディション）」，吸引14位懷抱女團夢想的女性參加，候選人總體重超過1273kg（約1.2噸），平均BMI更高達36.2。儘管身材不符合傳統偶像的纖瘦形象，她們仍勇敢站上舞台，展現自信與才華，讓這場特別的徵選活動在社群平台掀起熱議。而在這之中，一位暱稱「Roma」（ろま）的候選人，更因為一則分享自身體重的貼文意外爆紅。

名為「Roma」（ろま）的候選人大方曬出參加偶像徵選活動的照片，還幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」（X＠odebu_roma）

更多這名逐夢女孩「Roma」（ろま）的相片：

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Roma日前在X平台上大方曬出參加偶像徵選活動的照片，只見她身穿白色七分袖上衣，搭配藍色牛仔裙，雖然身材相當豐滿，依舊充滿自信站在舞台上。她在貼文中幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」接著公開自己的身高僅148cm，體重卻達132kg，更不忘自嘲一句：

連膝蓋都快看不見了。

逗趣發言隨即引發網友熱烈討論。

貼文曝光後，不少網友被Roma的自信與開朗感染，紛紛留言稱讚：

「我喜歡她的自信，好可愛」

「妳也太可愛了吧」

「臉蛋超級可愛的」

「長得滿可愛的耶，而且有點像渡邊直美」

「看到妳積極參與這種正向的活動，真的讓人很有好感。感覺妳應該是個開朗又樂觀的人，如果能跟妳當朋友，一定很有趣」



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也有人忍不住揶揄：

「這樣的身材竟然還能活動自如，真的很厲害耶！骨架也太強壯了吧」

「這根本就是別人聽到數字後，會忍不住再問一次『等等，請問哪個數字才是身高？』的情況吧」

「原來人的膝蓋是可以變不見的啊」



甚至有人形容她的身形神似日本知名動漫角色「哆啦A夢」。

不過除了讚美和玩笑，大多數人皆對Roma的健康感到擔憂，提醒她應多留意體重可能帶來的身體負擔：

「小姐，妳再這樣下去，腰會出問題啊，腰一旦壞掉，不管坐著還是躺著都會痛，真的很難受，要多注意身體啊」

「真的很有個人特色，但就算現在還沒什麼問題，一想到未來可能面臨的身體健康狀況，還是忍不住替她感到心疼……」

「明明長得這麼可愛，卻因為這樣的身材可能對健康不好，讓人不得不希望妳能瘦下來，真是令人心情複雜啊」

「雖然考量到健康，還是瘦一點比較好，也確實讓人有些擔心，但圓滾滾的模樣真的很可愛。希望有一天，妳能跟自己的膝蓋重逢！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】