日本運雞車雞籠傾倒　千隻雞衝出馬路癱瘓交通4小時　警封路捉雞

日本宮城縣大崎市1輛載有約3,000隻雞的貨車，在行駛期間突發事故，車上多達半數的雞籠傾倒崩塌，逾1,000隻雞集體「越獄」，紛紛衝上車道及行人路，還有部分鑽到貨車底下。事件導致該條交通動脈癱瘓近4小時，警方與工作人員趕赴現場進行大圍捕，花費約3小時將多數逃竄的雞隻捕回，但仍有部分雞隻死傷，至於具體死傷情況與雞籠倒塌原因仍有待清查。



日本宮城縣大崎市1輛載有約3,000隻雞的貨車，在行駛期間突發事故，車上多達半數的雞籠傾倒崩塌，逾1,000隻雞集體「越獄」，紛紛衝上車道及行人路。（富士新聞網影片截圖）

國道4號突爆「雞群危機」 途人驚見滿街雞急打110報警

綜合日本富士新聞網（FNN）及《讀賣新聞》報道，事故發生於10月14日上午約9時，地點位於大崎市古川榮町的國道4號，涉事貨車當時正開往涌谷町方向，車上約3,000隻雞分裝在24個雞籠內，行駛途中有數個雞籠崩塌，導致1,000至1,500隻雞散落路面。

貨車行駛途中，車廂內約一半雞籠突然倒塌，逾1,000隻雞竄出車外，散落在國道上。（富士新聞網影片截圖）

行駛途中，車廂內約一半雞籠突然倒塌，逾1,000隻雞竄出車外，散落在國道上。（富士新聞網影片截圖）

行駛途中，車廂內約一半雞籠突然倒塌，逾1,000隻雞竄出車外，散落在國道上。（富士新聞網影片截圖）

警方接獲目擊者致電，隨即派員趕往處理，並向貨車司機了解事發經過。警方與工作人員到達現場後，發現雞隻不僅佔據車道與行人路，更有部分受驚雞隻躲在貨車車底，現場亂成一團。

有部分受驚雞隻躲在貨車車底。（富士新聞網影片截圖）

警方與工作人員到達現場後，發現雞隻不僅佔據車道與行人路，更有部分受驚雞隻躲在貨車車底，現場亂成一團。（富士新聞網影片截圖）

警方與工作人員到達現場後，發現雞隻不僅佔據車道與行人路，更有部分受驚雞隻躲在貨車車底，現場亂成一團。（富士新聞網影片截圖）

人雞大戰歷時3小時 居民驚呼「雞隻很可憐」

為了防止雞隻遭後方車輛輾壓及保障道路安全，警方立即封鎖現場往仙台方向的其中一條行車線實施管制，工作人員則展開「追雞大戰」，在車道、行人路及車底尋找並抓捕逃跑的雞隻。附近居民接受訪問時表示：「雞隻很可憐，第一個反應就是：假的吧！」亦有人表示，這段路平日有不少大型貨車通行，看到事故非常擔心交通安全。救援人員最終用了約3小時，才把這1,000多隻雞安全收回。

附近居民表示，這段路平日有不少大型貨車通行，看到事故非常擔心交通安全。（富士新聞網影片截圖）

國道封鎖4小時引發車龍 雞籠倒塌原因待查

事故現場是車流量巨大的國道，事故導致現場交通嚴重堵塞。1名到附近商店購物的民眾表示，當時車隊一直卡在路上完全無法動彈，大家都不清楚發生什麼事，直到車輛慢慢靠近事故地點，才發現原來是「雞隻封路」。

警方在現場進行的交通管制持續了約4小時後才正式解除，道路恢復正常通車。（富士新聞網影片截圖）

警方在現場進行的交通管制持續了約4小時後才正式解除。事件中無人受傷，關於貨車上的雞籠為何會在行駛中突然倒塌，以及有否雞隻走失而傷亡，仍有待警方與相關部門作進一步調查。