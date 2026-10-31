外婆誇讚「真漂亮如我」　孫女秒變臉　網民笑瘋：讚人切忌加對照

稱讚別人的說話，可能踩中大雷！內地社交平台近日瘋傳1段家庭互動短片，1名外婆溫柔誇讚外孫女「真漂亮」，與自己長得一模一樣，原先笑逐顏開的女童聞言後竟當場「變臉」，震驚錯愕的表情引來大批網民熱議。不少人笑稱「讚人切忌加對照」，亦有網民認真拆解女童心理，並熱心傳授更得體的讚美技巧。



外婆溫柔地將外孫女抱在懷裏，稱讚孩子「真漂亮」。（電影@小諾崽影片截圖）

外婆溫柔地將外孫女抱在懷裏，稱讚孩子「真漂亮」，女童即時喜笑顏開。（電影@小諾崽影片截圖）

外婆誇孫女長得像自己 女童秒變震驚臉

內地網民「小諾崽」日前於抖音發布短片分享家庭趣事，可見外婆溫柔地將外孫女抱在懷裏，起初先稱讚孩子「真漂亮」，小女孩聽後隨即展露天真甜美的燦爛笑容。不料外婆順口補上1句「和姥姥（外婆）一模一樣的」，小女孩的笑容瞬間凝固消失，隨即瞪大雙眼，露出難以置信的震驚神情。

片主搞笑地猜測，女孩一直覺得自己皮膚很白，而外婆膚色稍黑，所以聽到這句話時直接愣住了。

外婆順口補上1句「和姥姥（外婆）一模一樣的」，小女孩的笑容瞬間凝固消失。（電影@小諾崽影片截圖）

外婆順口補上1句「和姥姥（外婆）一模一樣的」，小女孩的笑容瞬間凝固消失，隨即瞪大雙眼，露出難以置信的震驚神情。（電影@小諾崽影片截圖）

小女孩被外婆的言論震驚了，隨即扭過頭去。（電影@小諾崽影片截圖）

網民爆笑總結：讚人切忌加對照

這段短短十幾秒的影片，因為女孩極具戲劇性的表情變化而爆紅，大批網民留言調侃這場「變臉」。有網民總結教訓：「學到了，誇人別帶參照物（誇獎時不要拿旁人作比較）」，亦有人笑言女孩「翻面翻得快過我女朋友」。此外，不少男性網民表示產生共鳴，直指「默默記下：別誇老婆像岳母」。

翻面翻得快過我女朋友。 網民笑言

別誇老婆像岳母！ 男性網民

網民分析女童心理 分享高情商話術

對於女孩「一瞬間，從驚喜到驚嚇」的反應，網民認真分析小朋友的心理，指出「小孩又沒見過外婆年輕的時候長什麼樣，她一出生外婆就這麼老了，她當然以為像的意思，就是自己長得像老年人」。亦有網民大讚婆孫其實都很美，「小女孩好漂亮，姥姥也很漂亮，每個年紀都有不一樣的美」，並向長輩提出實用誇獎技巧，「應該說姥姥小時候跟你一樣漂亮」。