暖男！巴士男童熟睡傾側　男乘客伸臂彎托頭免跌倒　目擊者讚有愛

好人好事！有巴士乘客在社交平台圖文並茂發文，指在車上看見有男童「椿眼瞓」，挨靠到旁邊男乘客身上，但對方沒有介意，更示意男童母親不用叫醒對方，然後伸出臂彎幫忙扶着男童頭部，避免他跌倒，遂拍下照片大讚「成件事好有愛」。網民紛紛形容該男士是「暖男」，並分享經歷引證港人其實並非冷漠，往往是行動令人感動，「其實好多人默默做緊溫暖嘢」。



有男士搭乘巴士，遇旁邊男童熟睡挨靠到其身上，舉起手臂幫忙托着對方頭部獲讚暖男。（「threads＠dinosaur._.bf.l」圖片）

男童搭巴士「椿眼瞓」 熟睡挨靠旁邊男乘客

該目擊者在threads帳號「dinosaur._.bf.l」發帖，表示搭乘巴士時遇到「真男人」。相中可見，有男童獨自坐在巴士下層最後排的靠窗座位，不過行車中途因為「椿眼瞓」，所以頭部不自控地挨靠到左邊男乘客的手臂上。

熟睡男童挨靠到旁邊男乘客，對方舉起手臂托着男童的頭，以免他跌倒。（「threads＠dinosaur._.bf.l」圖片）

男乘客舉起手臂 幫忙托着男童頭部免跌倒

樓主透露，男童母親當時擔憂影響到該男乘客，於是打算拍醒兒子，不過對方未有介意，更用手勢示意她「唔緊要，畀佢瞓」，然後舉起右手手臂幫忙托着男童的頭避免他跌倒，「就係咁，個小朋友瞓咗半程車」，而該男士最後更讓出座位給男童媽媽，樓主目擊整個過程感到暖心，表示「成件事好有愛」。

網民讚暖男：人間有愛

大批網民讚揚男子暖心舉動，「Gentlemen」、「好warm」、「人間有愛」、「淨係見到個男人隻手都覺得佢型棍，大暖男」、「我上threads就係為咗睇呢啲」、「只要對方家長唔介意，我都ok」、「對比起個細路嘈喧巴閉，隻腳亂踢，我都寧願扶住佢瞓」、「成日有人話香港人冷漠，但其實好多人默默做緊溫暖嘢，睇到好感動」。

網民分享類似經歷 證明港人非冷漠

另有留言則分享自身以及家中小孩經歷，證明港人並非完全冷漠，「我細個都試過瞓咗落姨姨到，落車先發現姨姨扶住我瞓成程車」、「我女都遇過，（坐）巴士上層同女女分開坐，隔咗幾個站我女瞓咗，成個頭挨住隔籬哥哥，哥哥話照畀佢瞓唔好嘈佢啦」、「我細個試過太眼瞓椿咗落去個姐姐到，仲流口水，一起身係咁同佢講對唔住」，甚至外遊都遇到好人好事，「我仔都試過去日本搭車時，挨咗落隔籬個哥哥到瞓！哥哥落車時仲摸一摸佢個頭，對笑咗下」。

相關文章：銅鑼灣視障人士過馬路！途人示意司機停車 男童停步伸手提醒獲讚

視障人士難以留意四周環境，有時需要其他人幫手。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳一段影片，顯示今年7月13日下午5時許，一輛車輛沿銅鑼灣堅拿道東往軒尼詩道方向直駛，即將駛近路口燈位、灣仔消防局旁邊時，即使燈號是綠燈，但司機見到多名途人行經路口，已經減慢車速。



當其中一名男途人手持盲人輔助杖，另一名成年男子一邊伸手，一邊離開上址，示意司機停車，另有一名男童卻停步，同樣伸手，確保車輛停下，該名視障人士安全離開路口。



其中一名男途人手持盲人輔助杖，另一名成年男子一邊伸手，一邊離開上址，示意司機停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有一名男童卻停步，同樣伸手，確保車輛停下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主大讚男童：代佢唔該你

樓主在帖文大讚片中男童，「小朋友，我代佢唔該你，多謝埋你學校同屋企人」、「影唔到，佢仲好有禮貌咁同我點頭」。

該名視障人士安全離開路口。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名視障人士安全離開路口。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民同樣激讚：個細路心地善良，有家教

影片引來許多網民留言，同樣激讚男童，「個細路心地善良，有家教」、「小朋友叻仔」、「好人好事要多表揚」、「真係要俾一個讚呢個小朋友」。

（threads＠dinosaur._.bf.l）