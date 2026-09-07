7歲女童迷路　狂爆金句淡定畫「靈魂畫像」尋母　警方1小時助尋親

廣東湛江日前發生1宗兒童走失案件，1名7歲女童獨自外出時不慎迷路，被熱心途人送到派出所。女童全程冷靜未有哭鬧，當警方詢問：「你是本地人嗎？」她直接爆出「我是中國人」等童言童語，金句連發。



女童其後憑藉手繪的1幅「靈魂畫像」提供線索，最終在1小時後成功與父母團聚。事件曝光後隨即引發熱議，不少網民被女童的機智與可愛逗笑，同時亦喚起市民對兒童安全教育的關注。



7歲女童獨自外出時不慎迷路，憑藉「靈魂畫像」和警方的幫助，最終在1小時後成功與父母團聚。（網上圖片）

7歲女童獨自外出時不慎迷路，憑藉「靈魂畫像」和警方幫助，最終在1小時後成功與父母團聚。（網上圖片）

女童貪玩獨自外出迷路 熱心途人送派出所

綜合內地媒體報道，事發於廣東省湛江市徐聞縣，今年7月25日中午，有市民發現1名小女孩獨自在街頭徘徊，疑似走失，遂將她帶到附近的派出所求助。據悉，該名7歲女童因父母外出，她獨自在家中感到無聊，便自行出門尋找同學玩耍，豈料因對周遭環境不熟悉而迷路。

7月25日中午，有市民發現1名小女孩獨自在街頭徘徊，疑似走失，遂將她帶到附近的派出所求助。（網上圖片）

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狂爆金句「我是中國人」 手繪抽象母親畫像成尋親線索

女童在派出所展現出遠超同齡孩童的冷靜，當警員詢問她：「你是本地人嗎？是徐聞人嗎？」女童竟正經回答：「我是本地人，我是中國人。」這句充滿童真又充滿個性的金句，瞬間逗樂了在場眾人。然而，她未能提供父母姓名和聯絡電話，故警方未能立即將她帶返家。

正當調查陷入膠着之際，女童主動提出：「我可以畫我媽媽出來給你看。」她隨即拿起紙筆，勾勒出1幅極簡風格的「靈魂畫像」。（網上圖片）

正當調查陷入膠着之際，女童主動提出：「我可以畫我媽媽出來給你看。」她隨即拿起紙筆，勾勒出1幅極簡風格的「靈魂畫像」。（網上圖片）

正當調查陷入膠着之際，女童主動提出：「我可以畫我媽媽出來給你看。」她隨即拿起紙筆，勾勒出1幅極簡風格的「靈魂畫像」，畫中人物胸前還有1隻鴨子圖案，這張「母親畫像」惹得一眾警員再次忍俊不禁。

警方研判女童的住所應在走失地點附近，遂帶她乘坐警車沿路辨認環境，同時向周邊民眾打聽，在1小時後終在東方一路找到其父母。（網上圖片）

警方研判女童的住所應在走失地點附近，遂帶她乘坐警車沿路辨認環境，同時向周邊民眾打聽，在1小時後終在東方一路找到其父母。（網上圖片）

警方研判女童的住所應在走失地點附近，遂帶她乘坐警車沿路辨認環境，同時向周邊民眾打聽，在1小時後終在東方一路找到其父母。（網上圖片）

網民讚「社牛」 警方籲加強看護

警方研判女童的住所應在走失地點附近，遂帶她乘坐警車沿路辨認環境，同時向周邊民眾打聽，在1小時後終在東方一路找到其父母。

事件曝光後隨即引起網民熱議，有網民笑指畫作「很抽象」但細節吻合，因其母親衣服上確實有鴨子圖案；亦有網民讚揚女童「太會聊天」、「社交牛人」。不過警方提醒，孩童獨自外出存在風險，家長應好好看顧，並建議家長讓子女熟記父母姓名及聯絡電話，甚至可進一步教孩子記住家庭住址。

（綜合）

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