蘇軾文章寫太好才沒當上狀元？　歐陽修評卷有段故事｜歷史奇趣

蘇軾文章寫得太好，反而失去了狀元？關於他的科舉往事，流傳著一個說法，指主考官歐陽修讀到一篇好文章，本想取為第一，但因懷疑文章出自門生曾鞏之手，為求避嫌，無奈將其降至第二，直至拆封揭曉，才驚覺作者是蘇軾。



這段歷史故事雖有文獻記載，但「因此錯失狀元」之說，卻是後人將兩場重要考試混為一談的誤解。歐陽修當年主持的是禮部省試，其後尚有由皇帝親自主考的殿試；蘇軾不僅不是那一屆的狀元，亦非坊間俗稱的「榜眼」。比起追問一個未曾到手的第一名，更值得讀的，是這篇文章為何打動考官，以及歐陽修後來如何看待這名年輕人。



二十出頭的蘇軾與弟弟蘇轍一同赴京應試，當時的他尚未寫下後來那些膾炙人口的詩文。（AI生成圖片）

歐陽修整頓考場文風 不收故作艱深的文章

故事發生於宋仁宗嘉祐二年（1057年），二十出頭的蘇軾與弟弟蘇轍一同赴京應試，當時的他尚未寫下後來那些膾炙人口的赤壁詩文。主持貢舉的歐陽修早已是文壇泰斗，矢志借此整肅學風。

《宋史》記載，當時一些士子喜歡寫「險怪奇澀」的文章，號稱「太學體」，文字愈艱深、句法愈奇特，愈容易被視為本領。歐陽修不喜歡這種浮誇文風，遇上此類考卷一律黜落。歐陽修要找的，是能夠清楚論事、言之有物的文字，而不是單憑令人不敢說看不懂的文章，這改革引發落第士子強烈不滿。

故事發生於宋仁宗嘉祐二年（1057年），蘇軾與弟弟蘇轍一同赴京應試，當時的他尚未寫下後來那些膾炙人口的赤壁詩文。（AI生成圖片）

梅堯臣慧眼薦佳作 《刑賞忠厚之至論》

蘇軾寫下的考場文章，題為《刑賞忠厚之至論》，最先把這篇文章交到歐陽修面前的是同場考官梅堯臣。據蘇轍後來為兄長撰寫的墓誌銘記載，梅堯臣讀到蘇軾論刑賞的文章，拿給歐陽修看，歐陽修「驚喜，以為異人」，甚至一度打算將其拔為全場第一。

蘇軾寫下的考場文章，題為《刑賞忠厚之至論》，最先把這篇文章交到歐陽修面前的，是同場考官梅堯臣。（AI生成圖片）

蘇軾在卷中深入剖析執法者的核心難題，即面對難以完全判明的案情，賞罰應如何取捨。他引述《尚書》說：「與其殺不辜，寧失不經。」意思是，可冒著處置未完全合乎既定程序的風險，亦絕不可濫殺無辜。蘇軾認為天下善行，不可能全靠官爵俸祿獎勵，而天下惡行，也不可能單靠刑罰遏止，賞罰背後要有引導人心的作用。這篇文章並非主張什麼都不罰，結尾一句「立法貴嚴，而責人貴寬」，將分寸說得清楚，規範要嚴整，對人的處置則須留有寬厚。

蘇軾寫下的考場文章，題為《刑賞忠厚之至論》，最先把這篇文章交到歐陽修面前的，是同場考官梅堯臣。（AI生成圖片）

疑為弟子曾鞏作品 避嫌屈居第二

歐陽修激賞之際卻心生顧慮，他反覆閱讀文風，懷疑這篇文章極可能是自己的弟子曾鞏的作品。為免落得私相授受之嫌，蘇轍為其兄蘇軾在墓誌《東坡先生墓誌銘》中寫道：

欲以冠多士，疑曾子固所為……乃寘公第二。 蘇轍

史料中僅載歐陽修「疑」是曾鞏，後世補添拆卷後懊悔、道歉等戲劇性情節，均屬文人附會。

歐陽修懷疑文章出自門生曾鞏之手，為求避嫌，無奈將其降至第二。（AI生成圖片）

蘇軾當年得第幾？ 制度拆解：非狀元亦非榜眼

故事最容易出錯的地方，是蘇轍寫完「乃寘公第二」，緊接着又寫：「復以《春秋》對義居第一，殿試中乙科。」歷史學者曹家齊、陳安迪在《中國史研究》發表的考證指出，當時省試包含詩、賦、策、論及經義等內容。蘇轍文中所指的第二與第一，實為蘇軾在單項考科（如「論」科第二、《春秋》對義第一），並非整場省試的總成績，更非蘇軾重考後重奪榜首。

禮部省試過後仍須進行「殿試」。縱使單篇考卷評為第一，亦不代表鎖定狀元頭銜。因此「歐陽修將蘇軾由狀元貶為榜眼」的說法，在科舉制度與歷史事實上均難以成立。



禮部省試過後仍須進行「殿試」。（AI生成圖片）

當年狀元叫章衡 文武兼備絕非無名之輩

當年的狀元是福建浦城人章衡。《宋史・章衡傳》開首便記載，他在這一年「進士第一」。對今天的讀者來說，章衡的名字不如蘇軾熟悉，但他絕非平庸之輩。他曾任地方及中央官職，提出整頓財政帳目的建議，希望先釐清支出數目，避免臨急向百姓催繳賦稅；他所編纂的《編年通載》更獲宋神宗極高評價。此外，《宋史》亦記載他出使遼國期間，在射宴中連中靶心，令遼國君臣對這位南朝文官的文韜武略刮目相看。蘇軾也極欣賞其人，形容「子平（章衡的字）之才，百年無人望其項背」。

那年被封為「千年科舉第一榜」 出了九個宰相

嘉祐二年的這場科舉也被稱作「千年科舉第一榜」，同年除了蘇氏兄弟，還有曾鞏、曾布、程顥、張載、呂惠卿、章惇、王韶等重要的史學家、文學家、哲學家、政治家、軍事家，被列入《宋史》傳記的名臣達到二十人，九人官至宰相。

考後，蘇軾致書答謝前輩。（AI生成圖片）

「老夫當避路」更有分量的是考後那封信

相比評卷時的猜測，歐陽修後來對蘇軾的欣賞，有他自己的書信留下證據。考後，蘇軾致書答謝前輩，歐陽修在寫給梅堯臣的信中說：

讀軾書，不覺汗出，快哉快哉！老夫當避路，放他出一頭地也。可喜可喜！ 歐陽修

歐陽修在寫給梅堯臣的信中說：「讀軾書，不覺汗出，快哉快哉！老夫當避路，放他出一頭地也。可喜可喜！」（AI生成圖片）

這裏的「書」是蘇軾的來信。換言之，這句常被引用的讚歎，不宜搬回閱卷現場，寫成歐陽修看完考卷時立即說出的話。「老夫當避路」，意思是自己這個前輩應讓開，讓年輕人超越。信中接連出現「快哉」、「可喜」，沒有因後輩出色而感到受威脅，反而為找到懂得文章之樂的人而高興。今天說「出人頭地」，常令人想到勝過別人，回到這封信裏，卻先有前輩願意讓路的姿態。蘇軾沒有當上那一年的狀元，但歐陽修也沒有因評卷時將文章列第二，便停止欣賞他。蘇轍的墓誌記載，歐陽修後來還推薦兄長參與制科考試，這段關係延續到榜單之外。