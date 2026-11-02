英美日籲自備生存物資應急包！3天標準從何而來？各國物資一文看

2026年10月起，英國、日本、美國及歐洲多國等政府相繼發出呼籲，建議民眾儲備居家生存物資，而「3日72小時」是多國採用的基礎防線。對於各國突然提醒國民要自備應急包，網上曾流傳「第三次世界大戰將至」的說法，不過英國政府已經公開澄清，這一系列防災安排，並非發出即時危機警報，而是常態化的全民民防升級措施，用以應對極端天災、關鍵基建易受網絡攻擊的風險，以及地緣衝突帶來的能源危機。



各國面臨的安全威脅各有不同，除了3天門檻，部分國家將標準定在1周甚至10天，應急物資清單亦與地域性危機息息相關，備用物品各有不同重點。有媒體統計至少18個國家地區推出或更新災防計劃，而美國《新聞周刊》（Newsweek）更指，全球至少33個國家及地區官方建議民眾自備3至7天應急儲備。為何全球救援體系的基礎標準定在3天？各國物資清單又有何差異？本文將一一拆解。



英國、日本、美國及歐洲多國等政府相繼發出呼籲，建議民眾儲備居家生存物資。（AI生成圖片）

為何各國將「72小時」定為黃金自救期？

國際救援體系存在「黃金72小時」定律，即災後首3天，消防、醫療與搜救力量必須集中搶救重傷及受困人員，無論是空運與地面補給，都難以第一時間覆蓋所有受災家庭，故72小時是公營救援的真空期，市民只能靠家中自備物資維持生存。



台灣內政部消防署提出「爭取3天，爭取更多時間」，正是基於「黃金72小時」作出判斷。歐盟亦於2025年3月通過《應急準備歐盟戰略》，首次統一要求成員國家庭常備至少72小時生存物資，以應對極端天災、網絡攻擊與複合地緣危機，指令隨後帶動多國跟進更新手冊。



有Reddit用戶展示應急包內300多件物品，包括固定刀刃的刀具、錘子、折疊鋸、手電筒、急救包、罐頭、蠟燭等等。（Reddit圖片）

以3天作標準，是權衡了生存保障與執行救災的難度，如儲備過少，難以撐到救援進駐；囤積過多，又會衍生食品過期、佔用空間與輪替成本過高等問題。芬蘭民防部門強調，家庭儲備不必盲目堆積罐頭食品，核心是水、急救藥物、保暖裝備與無線通訊工具。一般家庭能夠自主支撐數天，公共救援力量即可騰出資源，全力搜助最危救的傷患。



針對民間流傳的「大戰將臨」的傳言，英國政府已重申有關指引不代表短期有突發事件。此次宣傳是由客觀風險觸發，例如俄烏戰事暴露了歐洲能源供應鏈的脆弱，北歐海底基建屢遭混合襲擊，中東局勢又推高燃油斷供焦慮，各國應按自身防務需求，獨立為緊急情況做好準備。



英國、日本、美國及歐洲多國相繼發布呼籲，建議民眾儲備生存物資最少3天。（AI生成圖片）

各國官方列防災指引 呼籲市民自備生存物資

英國（Be Ready）

英國於2026年10月22日推出為期3年的「Be Ready」（做好準備）宣傳計劃，建議住戶為電力、供水、流動通訊及互聯網中斷72小時的特殊情況作準備。

核心物資：每人每天約3公升飲用水，3天即約9公升，另有免煮耐存食物、手電筒、充滿電的外置充電器、必要藥品、電池或手搖發電收音機。



官方「3天份必需品清單」另列出濕紙巾與搓手液等衛生用品、保暖衣物、睡袋、毛毯、FM收音機、現金、銀行卡及信用卡、身份證明文件副本、醫療藥物劑量備註、急救箱、即食嬰兒配方奶、尿片以及寵物糧水。



英國官方所列的「3天份必需品清單」包括醫療藥物劑量備註、急救箱、即食嬰兒配方奶、尿片以及寵物糧水等物品。（AI生成圖片）

日本防災廳

日本「防災廳」預計在2026年11月2日成立，防災擔當大臣細野豪志預告，屆時向全民發出「緊急呼籲」，至少儲備3天生存物資，有條件者儲備1周的食物、飲用水及應急物品。日本正針對多項重大災害做防災準備，當中包括南海海槽大地震（官方評估發生機率已上調至75%至82%）、而首都直下地震、千島海溝與日本海溝地震，以及富士山火山噴發等災情亦。當局希望民眾在政府救援抵達前，能依靠家庭自助應急，因此特別呼籲，除一般物資外，額外準備口罩、護目鏡抵擋火山灰，同時備妥便攜廁所和醫療用品。需特別注意的是，日本長年將防災列為要務，此舉非針對特定突發事件。

日本官方特別提醒市民需額外準備口罩與護目鏡防範火山灰。（AI生成圖片）

德國（BBK）

德國聯邦民眾保護與災害救助局（BBK）建議民眾最多可儲存10天量的食物、飲水與其他必需品。當局坦言並非所有家庭都能一次備齊10天物資，可以3天份作為起步目標。新版應急指南涵蓋長時間停電、極端天氣、虛假資訊以及武裝衝突等場景，清單建議準備可長期存放、無需加熱的食品、少量烹調食材（供燃料短缺時使用）、手搖或太陽能收音機，另外要用紙筆記下重要聯絡電話、整理好家用藥箱。不過，政府呼籲未見可觀成效，YouGov在2026年1月的調查顯示，接近半數德國人的家中物資，連3天的最低標準都未達到。

德國應急物資清單建議準備可長期存放、無需加熱的食品、少量烹調食材（供燃料短缺時使用）、手搖或太陽能收音機，另外要用紙筆記下重要聯絡電話、整理好家用藥箱。（AI生成圖片）

瑞典與瑞士

瑞典、瑞士都建議民眾預備1周應急物資，自行應對突發情況。瑞典指引適用於戰爭、疫情與極端天氣，例如室內種莓果、冰凍水瓶，停電時先當冰袋保冷，融水再飲，廁所停水則用膠袋加木屑處理排泄物。瑞士維持與北歐同級的1周自給標準。

瑞典指引適用於戰爭、疫情與極端天氣，例如室內種莓果、冰凍水瓶，停電時先當冰袋保冷，融水再飲，廁所停水則用膠袋加木屑處理排泄物。（AI生成圖片）

芬蘭

芬蘭官方建議住戶預備至少72小時應急物資，並提醒民眾毋須囤積。國家層面會將糧食儲備提升至可維持9個月水平（非住戶要求）。

急救部門公開72小時清單：每人6公升飲用水，另備6至10公升帶蓋容器集水；3天易煮食材、露營爐、止痛藥、急救與處方藥、電池收音機、手電筒、蠟燭、火柴、膠帶、電池、充電寶、小額現金、濕紙巾、洗手液、廁紙、垃圾袋、帶蓋水桶作臨時廁所。



官方亦按成人每天約2,300千卡的熱量標準，列出1套3天參考食譜：6公升水、600克蔬菜、400克水果莓果、200克薯、200克麵飯、550克麵包穀物、1公升奶、60克芝士、400克魚蛋肉或植物蛋白、150克油脂、100克果乾、90克果仁、100克糖果、100克糖蜜。

芬蘭急救部門公開72小時清單，涵蓋水、食物、藥品及應急工具。（AI生成圖片）

挪威

挪威建議住戶預備1周應急物資，應對互聯網、流動網絡或電子支付中斷的狀況，相關指引備有30種語言版本。當地家庭大多依賴電力供暖，因此指引特別提醒準備保暖衣物、睡袋、蠟燭，並定期保養壁爐與煙囪。當局表示，一旦遇上危機或戰爭，基礎服務未必能夠維持正常運作，救援資源會優先分配給最有需要的人士。



法國

法國把災後首72小時列為自救關鍵階段，建議民眾留意電視、電台的官方消息，預先準備撤離袋。袋內除食物、飲水、藥物、現金、重要文件副本、家居及車匙備份外，亦可放入休閒用品，打發漫長的等候時間。這份指引格外重視民眾互助，建議市民和親友維持聯繫、不轉傳謠言與假資訊，有興趣者可加入後備或民防組織。專家認為，社會凝聚力在危機時刻十分關鍵。

法國官方建議市民可準備休閒用品，打發漫長的等候時間。（AI生成圖片）

美國（FEMA）

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）自2003年透過Ready.gov發布指引，建議家庭儲備最少3天無需冷藏的糧食和飲用水；飲用水標準為每人每日1加侖（約3.8公升），同時涵蓋飲用與衛生所需，清單另納入求生哨、防塵口罩、膠布等，作臨時防護之用。不過美國各州標準並不統一，加州建議預備數天物資，夏威夷則建議2周以上；官方同時提醒，民眾應每年檢查應急物資，並分置於居所、工作地點及車輛。軍方另有屬於國防特例的「FORTRESS」計劃，要求軍事基地在民用基建癱瘓時，能夠獨立維持運作90天。前FBI副局長邦吉諾於2026年10月26日，亦呼籲民眾參考歐洲經驗，備妥3天應急物資。

美國當局提醒民眾每年檢查物資，並分別在家中、工作地點及車輛存放。（AI生成圖片）

丹麥

丹麥提供3天示範餐單：500克脆麵包、300克茄汁鯖魚罐、300克鷹嘴豆與腰豆、麵與穀物各500克、1.5公斤罐裝蔬菜、100克果仁，以及少量植物油。

澳洲

澳洲大部分地方當局建議家庭預備3至7天應急物資，新南威爾斯衞生服務的標準則提高至2周。備貨清單優先考慮嬰兒、孕婦、長者及病患等有特殊需要的人士提供指引。當地消防部門針對叢林大火，另列出專項準備，包括可抵擋飛濺火星的闊邊帽、防毒面具等裝備。



澳洲消防部門針對叢林大火，另列出專項準備，包括可抵擋飛濺火星的闊邊帽、防毒面具等裝備。（AI生成圖片）

其他跟進地區

《新聞周刊》統計的33個國家及地區，還包括愛爾蘭、荷蘭、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克、奧地利、克羅地亞、加拿大、墨西哥、智利、阿根廷、南非、以色列、印度、菲律賓、新加坡、新西蘭等。其中印度只呼籲準備應急包，沒有訂下明確天數，南非開普敦、西澳洲颱風區，都以3日作基礎要求。

台灣官方指引建議市民將避難包置於門口容易拿取的位置（AI生成圖片）

台灣

內政部消防署推出「爭取3天，爭取更多時間」防災宣傳，建議市民將避難包置於門口容易拿取的位置，準備3日物資，分4大類：糧食飲水、醫療衛生、通訊工具、求生裝備，包含飲用水、能量食品、消毒用品、常備藥、哨子、外置充電器、手電筒、雨衣、保暖衣物等。

從周期、氣候環境與地緣風險看各國指引差異

儲備周期不同：3天是國際基礎底線，北歐與德國已拉高至1周到10天。此外，美軍基地的「FORTRESS」90天自持指標屬於軍事國防規格，芬蘭9個月的戰略糧儲則由國家統籌，並非針對普通家庭。



裝備因地理氣候而異：北歐將保暖設為首位，重點是睡袋、蠟燭與壁爐柴火；澳洲針對叢林山火，列明寬邊帽與防煙防毒面具；日本因應火山灰威脅，加入護目鏡與防塵口罩。



應對威脅各有側重：英國側重水電與網絡癱瘓；日本主力防範地震及海嘯；德法及北歐防範混合戰與社會失序；法國特別着眼危機發生時的社區鄰舍互助。

