酒店房提供逾百元應急包！竟附安全套、衛生巾　網民笑：人命攸關

入住酒店若然在房間內發現應急包，會聯想到什麼？有港男分享內地酒店貼心在床頭提供1個「應急包」，他初時以為裏頭應裝有膠布、止痛藥，但仔細查看商品目錄才發現原來是提供「安全套」（避孕套）、「衛生巾」。有網民笑稱，「此應急不同彼應急」、「佢哋嘅急係緊火個緊」、「人命攸關！真係emergency喎」。



有港男入住內地酒店，發現酒店貼心在床頭擺放盛惠人民幣108元的應急包。（「threads＠kevin1a8m」圖片）

內地酒店床頭提供逾百元應急包

該港男在threads帳號「kevin1a8m」發帖，指發現內地酒店貼心在床頭擺放1個收費人民幣108元（約118港元）的應急包（Emergency Kit），而包裝有封條提醒，住客一旦開封即被視為使用，退房時需額外繳付以上費用。

包裝有封條提醒，住客一旦開封即被視為使用，退房時需額外繳付以上費用。（「threads＠kevin1a8m」圖片）

港男以為是急救用品 細查發現是安全套、衛生巾

樓主初時以為應急包應該是膠布、藥水、止痛藥等急救用物品，不過他仔細查看商品目錄才發現，原來應急包竟是提供3個安全套、日夜用的衛生巾各一、以及男女專用的「神油」。

樓主初時以為應急包是急救用品，查看商品目錄才發現原來是提供安全套、衛生巾。（「threads＠kevin1a8m」圖片）

網民笑人命攸關：真係emergency喎

帖文引來網民調侃，「此應急不同彼應急」、「同樣在要救火的時候使用」、「佢哋嘅急係緊火個緊」、「你以為X嘢唔使錢呀？」、「急起上嚟無喺手唔好話$108啦，$308你都要硬食」、「人命攸關！真係emergency喎」。

（threads＠kevin1a8m）