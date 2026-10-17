巴拿馬地震後巨臀網紅廢墟打卡　被轟消費災難　辯稱：讓世界關注

巴拿馬（Panama）南部於10月9日發生7.7級強烈地震，震源深度約12.5公里，早期統計亦有逾6,000人受災。災難發生後兩天，擁有逾1,100萬Instagram粉絲的巴拿馬知名網紅格蕾西邦（Gracie Bon）因在倒塌建築及瓦礫堆前拍攝「打卡照」並上載至社交平台，遭大批網民猛烈抨擊，炮轟其「消費災難」以吸取流量。風波至今仍未平息。



擁有逾1,100萬Instagram粉絲的巴拿馬知名網紅格蕾西邦（Gracie Bon）因在倒塌建築及瓦礫堆前拍攝「打卡照」並上載至社交平台，遭大批網民猛烈抨擊（IG@graciebon）

擁有逾1,100萬Instagram粉絲的巴拿馬知名網紅格蕾西邦（Gracie Bon）因在倒塌建築及瓦礫堆前拍攝「打卡照」並上載至社交平台，遭大批網民猛烈抨擊（IG@graciebon））

7.7級強震襲巴拿馬 網紅廢墟前留影

綜合外媒報道，當地時間10月9日中午12時56分，巴拿馬發生7.7級強震，震央位於埃雷拉省（Herrera）的上皮塔洛薩（Pitaloza Arriba），隨後伴隨6.6級強烈餘震，造成多人受傷及多間房屋損毀。聯合國兒童基金會（UNICEF）一度評估受影響需人道援助人口多達3.8萬人（包括逾8,000名兒童）。

2026年10月9日，美國地質調查局（USGS）稱，巴拿馬南部沿海附近發生7.7級強烈地震，震源深度10公里。（美國地震調查局網站）

2026年10月9日，巴拿馬首都巴拿馬城，巴拿馬南部海岸附近發生7.7級地震後，民眾聚集在空曠的地方避難。（Reuters）

2026年10月9日，巴拿馬首都巴拿馬城，巴拿馬南部海岸附近發生7.7級地震後，民眾聚集在空曠的地方避難。（Reuters）

地震發生後，巴拿馬籍內容創作者格蕾西邦於10月11日在社交平台發布照片，畫面中她站在災區瓦礫堆與嚴重受損的樓房之間。她在帖文寫道：

這就是我國家在地震後的真實面貌，我們要記住，物質可以失而復得，但生命是無價的。

然而，這番看似正面的言論並未獲得網民共鳴，大量網民在留言區質疑她為何要在天災現場拍攝「精心構圖」的照片，批評她將別人的苦難當成博取關注的工具，儼如一場「災區寫真拍攝」。

地震發生後，巴拿馬網紅格蕾西邦於10月11日在社交平台發布照片，畫面中她站在災區瓦礫堆與嚴重受損的樓房之間。（IG@graciebon）

大量網民在留言區質疑她為何要在天災現場拍攝「精心構圖」的照片，批評她將別人的苦難當成博取關注的工具，儼如一場「災區寫真拍攝」。（IG@graciebon）

大量網民在留言區質疑她為何要在天災現場拍攝「精心構圖」的照片，批評她將別人的苦難當成博取關注的工具，儼如一場「災區寫真拍攝」。（IG@graciebon）

網民不滿借災難取景 網紅拍片反問

帖文隨即引來數以百計的批評，網民不滿的焦點在於其拍攝姿勢，以及將受災建築的瓦礫作為背景。面對抨擊，格蕾西邦拍片回應，強調前往災區是為了向受災家庭捐贈物資，強烈否認是「擺拍」。她反問：

我不是在擺甫士，我只是出現在自己帖文的照片裡，如果相片裏沒有我，你們是否就會比較接受？

她堅稱初衷是希望利用自身影響力，讓世界關注巴拿馬的災情，並承諾會繼續支援災區。

面對抨擊，格蕾西邦拍片回應，強調前往災區是為了向受災家庭捐贈物資，強烈否認是「擺拍」。（IG@graciebon）

面對抨擊，格蕾西邦拍片回應，強調前往災區是為了向受災家庭捐贈物資，強烈否認是「擺拍」。（IG@graciebon）

災區打卡爭議不息 網民籲鏡頭應對準災民

儘管格蕾西邦連番解釋，爭議仍未平息。有網民指出，即使出於善意，在緊急災難中傳遞訊息也必須顧及受災者感受，問題在於「誰站在畫面中央」。亦有意見認為，若真心希望外界了解災情，鏡頭理應對準瓦礫與災民，而非拍攝者本人。

格蕾西邦則表明不會因批評而停止救災行動，強調會「回到援助工作上、繼續送捐款，然後恢復正常發文」，重申將持續支援受災家庭。

（綜合）