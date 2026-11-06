名妓杜十娘怒沉百寶箱　身懷巨富贖身卻只願出一半？｜歷史奇趣

明代經典小說《杜十娘怒沉百寶箱》中，名妓杜十娘最終怒沉價值連城的珍寶並投江自盡，悲劇結局深植人心。然而，故事前半段同樣值得注意，她明明藏有大批財寶，贖身時卻只拿出一百五十兩銀子，要求愛人李甲籌措另一半。這個謎團與她離開青樓後的打算有關。杜十娘希望與李甲共同生活，也準備以積蓄爭取李家接納。贖身只是第一步，能否進入男方家庭才是杜十娘最深層的算計與掙扎。



明代經典小說《杜十娘怒沉百寶箱》中，名妓杜十娘最終怒沉價值連城的珍寶並投江自盡，悲劇結局深植人心。（AI生成圖片）

京城名妓與官宦子弟 最後被轉賣

杜十娘是馮夢龍《警世通言》卷三十二的經典人物。故事以明代萬曆年間為背景，寫北京名妓杜十娘與官宦子弟李甲相戀，兩人贖身南下後，遭李甲以千兩銀子轉賣予鹽商孫富。據周建渝刊於中央研究院《中國文哲研究集刊》的研究，這篇小說實為改編自明代文人宋懋澄的《負情儂傳》。儘管坊間有指故事源於真實事件，但經過文人刻意編排，當中的贖金數目、人物動機已化為文學象徵，不能直接視作明代的歷史實錄。

故事以明代萬曆年間為背景，寫北京名妓杜十娘與官宦子弟李甲相戀，2人贖身南下後，遭李甲以千兩銀子轉賣予鹽商孫富。（AI生成圖片）

「三百兩」其實是老鴇的逐客令

小說中的李甲在北京讀書，結識杜十娘後，長期留連青樓。起初他出手闊綽，鴇母殷勤招待，一年多後，他耗盡盤纏，鴇母便嫌他妨礙生意，催促杜十娘將他趕走。杜十娘早有離開的打算，鴇母在爭執中提出若李甲能在三日內拿出三百兩銀子，便准許兩人離開。鴇母認定李甲已無籌款能力，打算藉此逼他離開。

杜十娘早有離開的打算，鴇母在爭執中提出若李甲能在三日內拿出三百兩銀，便准許兩人離開。（AI生成圖片）

杜十娘隨即爭取把期限延長至十日，並與鴇母拍掌為定。三百兩因此成為雙方約定的贖身條件，並非當時青樓女子贖身的統一價格。李甲向親友借貸，接連遭拒。眾人知道他沉迷青樓，擔心借款仍會被揮霍沒有答應相助。六日過去，他仍一無所獲，甚至不敢回去見杜十娘。

杜十娘隨即爭取把期限延長至十1日，並與鴇母拍掌為定。（AI生成圖片）

杜十娘得知後，拿出藏在被褥中的一百五十兩碎銀，對他說：「三百金，妾任其半，郎君亦謀其半。」李甲的朋友柳遇春原本懷疑這是青樓設下的騙局，得知杜十娘願意拿出私蓄，便相信她的決心，出面借齊餘款。鴇母收到銀子時一度想反悔，經杜十娘堅持才履行承諾。

李甲的朋友柳遇春原本懷疑這是青樓設下的騙局，得知杜十娘願意拿出私蓄，便相信她的決心，出面借齊餘款。（AI生成圖片）

脫離青樓非終點 難過「見家長」一關

離開青樓後，杜十娘向李甲問起日後的住處。性格軟弱的李甲承認，身為布政使的父親對他留連妓院十分不滿，若再帶她回家，恐怕會令父親更加憤怒。面對伴侶的懦弱，杜十娘提出2人先在蘇州、杭州一帶暫住，由李甲獨自返鄉，請親友勸解父親，待對方態度緩和後，再接她入門。

從商議贖身到安排居所，杜十娘始終佔據主導地位，她明白男方家庭可能反對，也試圖為兩人的生活作出安排。李甲雖然答應，卻一直沒有擺脫對父親的畏懼。兩人乘船南下，在瓜洲遇上鹽商孫富。孫富看中杜十娘，便邀李甲飲酒，探問兩人的關係及返鄉計劃。

孫富看中杜十娘，便邀李甲飲酒，探問兩人的關係及返鄉計劃。（AI生成圖片）

得知李甲擔心父親反對，孫富便順勢直言李家不會容納杜十娘，親友也未必願意求情。若長期在外居住，盤纏終有耗盡之日。他又利用杜十娘的出身，挑撥李甲對她的信任。最後，孫富提出以一千兩銀換取杜十娘，慫恿李甲帶錢回家向父親交代。李甲竟被說服了，毅然決定出賣愛人。

百寶箱的真正意義 不只是財富更是尊嚴

杜十娘驚悉自己被賣後，表面冷靜應允，實則對李甲已徹底絕望，待交接時才打開箱子，將珍寶逐一展示並投入江中，最後抱住百寶箱投江自盡。李甲至此才知道，杜十娘持有的財富遠超孫富所付的銀兩，事後他「終日愧悔，郁成狂疾，終身不痊」。

杜十娘驚悉自己被賣後，表面冷靜應允，待交接時才打開箱子，將珍寶逐一展示並投入江中。（AI生成圖片）

按照小說結尾的交代，箱中財寶是杜十娘多年積攢所得，她原本希望以此替李甲整備行裝，隨他回家，爭取其父母接納。這筆財富既是生活所需，也是她為進入李家所作的準備。杜十娘並非沒有錢，而是沒有向李甲公開全部家底。至於為何不在贖身之初便取出足額財寶，作品未給出完整解釋，將此理解為有所保留，或考察李甲的誠意，都屬於閱讀上的推論，不能斷言是一場預先設計的試探。

按照小說結尾的交代，箱中財寶是杜十娘多年積攢所得，她原本希望以此替李甲整備行裝，隨他回家，爭取其父母接納。（AI生成圖片）

周建渝的研究指出，百寶箱也是小說的重要安排，它的秘密逐步揭開，推動故事發展，財寶全部出現時，恰好也是李甲失去杜十娘之時。箱中珍寶同時用來比喻杜十娘未被珍視的人格。

小說中的贖身不能作制度實錄

杜十娘的故事涉及贖金、落籍、家庭接納等問題，但作品着重描寫人物的選擇，沒有完整交代相關程序。三百兩銀子是故事中的議價結果，一千兩是孫富提出的交易條件，百寶箱則兼具財產與文學象徵的作用。這些數字不能用來推算明代女子的普遍贖身費用，也不能據此認定，交足銀子便能完成所有身分變更。

同樣，小說安排李甲將杜十娘轉讓他人，並不等於已證明這種行為在當時具有合法依據。杜十娘的悲劇，發生在贖身成功之後，她早早籌備了離開青樓的費用，也安排了日後生活，最終卻遭李甲背棄。她雖有積蓄和處事能力，對未來的安排仍繫於李甲的承諾，以及李家是否願意接納。