海南麻辣燙店驚魂！男子持彎刀狂劈店員　19歲店員與老闆奪刀救人

海南省瓊海市早前發生駭人聽聞的持刀傷人案。1名兇徒凌晨持長彎刀衝入食肆內狂劈店員，危急之際，1名19歲店員及店主冒着生命危險挺身制暴，先後以「鎖喉」及「抱摔」方式將行兇者壓制倒地，並奪走其凶器，成功挽救重傷店員的性命。2名救人英雄近日正式獲得當地政府表彰。



穿黑衣的馮姓男子突然狂奔闖入店內，左手緊握鋒利彎刀，右手死死扯住穿白衣的姓王店員衣領，連續揮刀猛砍。（網上影片截圖）

當地向2人各頒發榮譽證書及獎金1萬人民幣（約1.18萬港元）。（網上影片截圖）

曾爆口角 兇徒持彎刀折返店內斬人

據《央視新聞》報道，事發於4月15日凌晨3時38分，現場位於瓊海市嘉積鎮德海東路的「馮辣辣麻辣燙店」，姓王員工與19歲同事林文有正在做關店前工作。據了解，穿白衣的王男早前曾與穿黑衣的姓馮男顧客爭吵，馮男其後離開。沒料到馮男於案發時突然狂奔闖入店內，左手緊握鋒利彎刀，右手死死扯住王男衣領，連續揮刀猛砍

救人店員林文有受訪時坦言：「當時根本來不及多想，腦中唯一的念頭就是必須制止他行兇。」（網上影片截圖）

徒手鎖喉制止兇徒續行兇 年輕店員捱刀

王男在毫無防備下捱斬，情急下徒手抓住刀刃抵擋，行兇的馮男隨即用腳狂踢其腹部。王男負傷倒地後，馮男仍緊抓彎刀不放，更舉腳狂踏王男的腹部。現場情況萬分危急，在旁目睹兇案的林文有未有退縮，立即從馮男背後衝前，雙臂緊扣馮男頸部，實施「鎖喉」，全力將其往後拉扯再推開。狂怒的馮男轉而揮刀斬向林文有，導致其右手掌及後背中刀受傷。

林文有未有退縮，立即從背後猛衝上前，雙臂緊扣馮男頸部，實施鎖喉，全力將其往後拉扯再推開。（網上影片截圖）

林文有擺脫襲擊後迅速致電向店主冷明濤求援，冷明濤火速趕抵現場時，發現行兇的馮男仍持刀在店門外徘徊。冷明濤毫不猶豫上前嘗試奪刀，但遭遇馮男猛烈反抗，冷明濤施展抱摔動作，將馮男摔翻在地，再用全身重量死死壓制對方，同時高呼林文有上前將彎刀奪走。

冷明濤火速趕抵現場時，發現行兇的馮男仍持刀在店門外徘徊。（網上影片截圖）

冷明濤毫不猶豫上前嘗試奪刀，但遭遇馮男猛烈反抗，冷明濤施展抱摔動作，將馮男摔翻在地，再用全身重量死死壓制對方。（網上影片截圖）

當局表揚店員及老闆「見義勇為」 各獲萬元獎金

警員隨後趕抵現場，當場將馮男拘捕帶署，受傷的王男及林文有被緊急送院救治。瓊海市委政法委於10月26日召開表彰會議，正式授予林文有與冷明濤「瓊海市見義勇為積極分子」榮譽稱號，並向2人各頒發榮譽證書及獎金1萬人民幣（約1.18萬港元）。

警員隨後趕抵現場，當場將馮男拘捕帶署，受傷的王男及林文有被緊急送院救治。（網上圖片）

瓊海市委政法委於10月26日召開表彰會議，正式授予林文有與冷明濤「瓊海市見義勇為積極分子」榮譽稱號。（網上圖片）

瓊海市委政法委於10月26日召開表彰會議，正式授予林文有與冷明濤「瓊海市見義勇為積極分子」榮譽稱號。（網上圖片）

事件曝光後在網絡引發極大反響，不少網民留言大讚2人勇敢果決，才能成功救人。林文有受訪時坦言：「當時根本來不及多想，腦中唯一的念頭就是必須制止他行兇。」店主冷明濤則堅定地表示，日後若再遇到同類危難情況，依然會義無反顧挺身而出。