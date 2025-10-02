女屋主疑男租客房內煮食　爆爭執她持刀追趕　他噴殺蟲水反擊罪成

向人亂噴殺蟲水，隨時惹上官非！因與子女爭產而成為城中紅人的「何伯」何煊，今年5月在屯門港鐵兆康站向1名婦人噴殺蟲水，他於9月30日在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，求情時透露已經與何太分開，案件押後至10月21日判刑。無獨有偶，新加坡1名男子亦因向人噴殺蟲水而捱告。事發時，女屋主懷疑男租客擅自在房中煮食，雙方爆發衝突互相爆粗指罵，女屋主一度持刀向男租客大叫，甚至追向對方，但沒有作出傷害行動；男租客則用殺蟲水噴向女屋主臉部。男租客捱告後承認干犯《防止騷擾法》，被判罰款2,500新加坡元（約1.4萬港元）。



44歲男被告陳永新（譯音）在庭上認罪，被判罰款2,500新加坡元（約1.4萬港元）。（網上圖片）

案發前業主與租客相安無事

當地傳媒於今年9月報道，44歲男被告陳永新（譯音），事發時租住芽籠40巷的麗春園（The Sunny Spring）公寓房間，一直與51歲女屋主相安無事。

女屋主提刀追趕 遭殺蟲水噴臉

案發2024年7月27日，女屋主質疑陳男在房內煮食，雙方隨後發生爭執，甚至互相爆粗，女屋主一度質問陳男是否要打架，隨後她從廚房取刀向陳男叫喊；陳男則從房中取出殺蟲水。

女屋主雖然一度「放下屠刀」，但被陳男再次觸怒，再次提刀追趕陳男。女屋主的兒子見到亂況，要求2人停止爭執，但雙方之後再次爆發衝突，陳男最後用殺蟲水噴向女屋主臉部。

被告被控用殺蟲水噴向女屋主臉部。（AI生成圖片）

男租客有罪前科 過去10年未有再犯法

案件日前進行審理，檢控官指出，男被告並非首次違法，過往曾有蓄意傷人、干犯《防止騷擾法》等前科，存在暴力傾向。被告9月24日認罪，辯方律師求情時指出，雖然被告的確有前科，但已是10年前，被告在這10年來都沒有犯法，一直遵守法律，希望法官納入考慮，對被告從輕發落。

罰款2,500新加坡元

法官考慮各項因素，裁定被告觸犯《防止騷擾法》，罰款2,500新加坡元（約1.4萬港元）。另外，當地傳媒未有報道女屋主有否被控持刀恐嚇。

（綜合）

▼何伯涉用殺蟲水噴射婦人▼

何伯何煊在屯門法院認向女途人噴殺蟲水候判。(陳曉欣攝)