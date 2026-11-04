重慶大學招聘會！張雪電單車¥15萬年薪招工遭嫌少　遠低智能車企

內地知名電單車品牌「張雪機車」（張雪電單車，Zhang Xue Motorcycles）近日在重慶大學舉行校園招聘宣講會，創辦人張雪親自現身演講，為「985、211」等重點名牌高校的研發崗位，開出最高15萬人民幣（約17.7萬港元）的年薪。然而，這份待遇在宣講會現場引來不少工科畢業生質疑偏低，令「#張雪被嫌棄開低價員工稱入職半月漲薪#」隨即衝上微博熱搜榜，反映內地傳統電單車製造業，與新能源智能車企之間的巨大薪酬鴻溝。



張雪機車向「985、211」等重點名牌高校的研發崗位開出最高15萬人民幣（約17.7萬港元）的年薪。（網上圖片）

張雪早前曾在產品發布會上介紹公司的新產品。（fb@「張雪機車香港」專頁圖片）

內地知名電單車品牌「張雪機車」近日在重慶大學舉行校園招聘宣講會，創辦人張雪親自現身演講。（網上影片截圖）

宣講會全場爆滿 ¥15萬年薪開價掀熱議

根據《騰訊新聞》報道，張雪電單車於10月26日下午在重慶大學舉辦專場校招宣講會，吸引大批車輛工程及機械專業學生入場，現場連走廊都擠滿求職者。公司此輪計劃招聘約100人，當中研發崗位佔7成。

宣講會吸引大批車輛工程及機械專業學生入場，現場連走廊都擠滿求職者。公司此輪計劃招聘約100人，當中研發崗位佔7成。（網上影片截圖）

招聘章程列明，普通院校研發崗位年薪為10萬至13萬人民幣（約11.8萬至15.3萬港元）；針對「985、211」等頂尖院校畢業生，研發崗位起薪提升至12萬至15萬人民幣（約14.2萬至17.7萬港元），非研發崗位則為10萬至12萬人民幣（約11.8萬至14.2萬港元），加班費另計，並提供六險一金及實習期免費宿舍。



張雪強調薪酬彈性極高，首年績效排名前10%的員工可獲50%加薪幅度，普遍員工1年後亦有2成漲幅；若具備極強實操能力，起薪更可上升30%至40%。（網上影片截圖）

張雪開出「實操門檻」 允諾未來大幅加薪

面對薪酬質疑，張雪在現場開出獨特聘用門檻：「只要會騎電單車、能拆裝整車、掌握3D工程繪圖軟件，符合條件投遞履歷便肯定能入職。」他坦承公司屬於初創企業，現階段難以開出頂級起薪，但強調薪酬彈性極高，首年績效排名前10%的員工可獲50%加薪幅度，普遍員工1年後亦有2成漲幅；若具備極強實操能力，起薪更可上升30%至40%。

只要會騎電單車、能拆裝整車、掌握3D工程繪圖軟件，符合條件投遞履歷便肯定能入職。 張雪

張雪在現場開出獨特聘用門檻：「只要會騎電單車、能拆裝整車、掌握3D工程繪圖軟件，符合條件投遞履歷便肯定能入職。」（網上圖片）

新能源車企銀彈攻勢 起薪相差逾倍

然而，名校工科學生對張雪機車的招聘條件反應冷淡，背後反映出殘酷的市場實況。重慶大學車輛與機械工程學院向來是車企的人才搖籃，同屆碩士畢業生若投身賽力斯（Seres）、比亞迪（BYD）或長安汽車（Changan Automobile）等新能源汽車整車廠，研發崗位普遍起薪已達20萬至35萬人民幣（約23.6萬至41.3萬港元），智能駕駛算法類崗位年薪更可突破40萬人民幣（約47.2萬港元）。

張雪強調薪酬彈性極高，首年績效排名前10%的員工可獲50%加薪幅度，普遍員工1年後亦有2成漲幅；若具備極強實操能力，起薪更可上升30%至40%。（網上圖片）

媒體人抨「技工思維」 誤解工程研發本質

這場校招除了薪資落差，張雪的考核標準亦惹來專業質疑。張雪要求頂尖研發人才具備「會騎車、能拆車」的實操技能，本質上更貼近在物色「高級電單車維修技工」，而非真正從事底層架構、力學模擬與動力學研究的研發專家。評論指出，受過系統高等工程教育的人才，核心資產在於可跨領域遷移的數理與工程基本功，不應將人才價值狹隘地綁定於單一硬件的拆裝熟練度。