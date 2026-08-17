手機沒電險失Offer！求職者城隧候車遇熱心女借充電器　感激尋人

好人好事！有正在求職的網民在社交平台發文尋人，指日前在城門隧道轉車站接到應徵公司來電，內容是關於錄取邀請，碰巧當時手機沒電，慌忙之際幸好獲附近1名熱心女士借出外置充電器（俗稱「尿袋」），「最後拎到offer」。樓主對此感激不已，遂在網上嘗試尋找好心人，表示謝意並歸還充電器。



不少網民大讚該女士的善心，「呢個舉手之勞並非人人做得到」，認為樓主假若未能尋人，往後繼續將善心傳播，亦算是以另一種方式報答對方，「希望你可以將佢嘅無私同大愛傳承落去，因為我相信鍾意幫人嘅人，並唔係希望得到回報」。



樓主在城隧候車時接到新公司致電有關聘用事宜，碰巧手機沒電，感激1名熱心女士借出充電器，事後發文尋人。（示意圖，資料圖片／吳鍾坤攝）

新公司致電傾Offer遇手機沒電 熱心女借充電器應急

「今日想尋找一位好心人」，有正在求職的網民在threads發帖，指於周三（8月12日）下午近4時在城門隧道轉車站候車期間，收到曾前往應徵的公司來電，內容有關錄取邀請，直言「（呢個電話）真係等咗好耐，真係好重要」。詎料「傾咗唔夠兩句」，手機因為沒電而關機，樓主形容「嗰刻真係慌到個人呆咗，好驚就咁錯過咗呢個機會」。

樓主當時見到旁邊有名短髮、戴眼鏡女士，便立刻詢問對方有沒有外置充電器，感激對方願意借出讓其手機充電重啟，最後成功獲聘。

樓主緊急關頭獲熱心女士借出充電器，最終獲得聘用。（「threads＠yulok852」圖片）

樓主感激不已：對我嚟講係好大嘅幫助 欲尋人歸還充電器

樓主在帖文向該熱心女士喊話，「你可能覺得只係幫咗一個小忙，但對我嚟講，真係好大、好大嘅幫助」，礙於對方當時趕着上車，故未有詢問對方留下聯絡方法。樓主指，事後發現該充電器人價直約200多元，故希望透過帖文尋人並將充電器歸還，「如果你咁啱（睇到）呢篇嘢，麻煩DM（私訊）我」。

網民激讚好人好事：呢個舉手之勞並非人人做得到

許多網民欣賞該女士的善舉，「好人好事」、「呢個尿袋好靚喎，好彩遇到佢，真係幫咗個大忙」、「呢個舉手之勞並非人人做得到」、「香港其實好多善心人士，幫到人其實自己都會好開心，係一種得着」、「呢啲叫遇到貴人，希望（樓主）有個好開始，之後一切順利」、「恭喜樓主，祝新工作順利，同時祝借尿袋的好心女士手機永遠有電。

網民籲樓主謹記女士幫忙 日後繼續傳播善心

樓主發文事隔1天，在留言區透露仍未尋到該熱心女士，有網民於是建議樓主謹記對方的幫忙，往後再向他人伸出援手即可，「希望你可以將佢嘅無私同大愛傳承落去，因為我相信鍾意幫人嘅人，並唔係希望得到回報，而係相信呢個世界依然值得佢咁做」。

其他報道：好人好事｜阿叔上巴士遺環保袋 港男代保管獲請客 網民讚：雙贏

做好事通常不求回報，但有時盛情難卻。本港一名男子在Facebook群組「柴灣人柴灣事」表示，今年8月1日在巴士站見到一名陌生阿叔「跌咗個環保袋」，但對方已經上車，只能暫時代為保管，「見到入面有電話，唯有攞住去飲茶」，隨後阿叔致電，雙方約好在灣仔一間茶樓樓下等候。



阿叔堅持請客，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃，樓主大讚「多謝，好好味」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

其實真係唔使，街坊舉手之勞！ 樓主

阿叔堅持請客 樓主：多謝，好好味

交收時，阿叔「要請我哋食嘢」，樓主形容「其實真係唔使，街坊舉手之勞」，但阿叔堅持請客，樓主大讚「多謝，好好味」。

阿叔堅持請客，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃，樓主大讚「多謝，好好味」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

網民形容雙贏：請到你食嘢佢仲開心

圖中可見，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃。大量網民留言指「好人有好報」、「好人好事」、「雙贏！請到你食嘢佢仲開心！有時候有啲嘢唔係用錢嚟衡量」。

（threads＠yulok852）