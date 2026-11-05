看短片驚見另1個自己！失散20年雙胞胎奇蹟相認　深圳首見慶生日

現代短片改寫骨肉離散的命運！1對自幼被分別抱養、失散長達20年的雙胞胎姐妹，近日憑藉1條短片推播，認出片中人竟是「另一個自己」，結果姊妹正式相認，更相約在深圳見面。2人首見當天，正好是姊妹的20歲生日，目前雙方家庭均確認姐妹關係，至於是否屬於同卵雙胞胎，仍需待權威DNA檢驗結果作最終定論。



雙胞胎姊妹在分開20年後終於相認，2人在凌晨時首次見面相擁，當天正好是彼此的20歲生日。（網上影片截圖）

事件中妹妹的兄長在瀏覽抖音平台時，系統向他推送了1名女生的生活片段，兄長發現畫面中的女生容貌特徵與自家妹妹幾乎一樣，隨即將短片轉發給妹妹。（網上影片截圖）

1條影片推送推開身世之門 身高173厘米、同在深圳生活

這場姊妹相認，源於1次無意間收到的影片推送。據內地《搜狐網》報道，事件中妹妹的兄長在瀏覽抖音平台時，系統向他推送了1名女生的生活片段。兄長看後赫然發現，畫面中的女生容貌特徵與自家妹妹幾乎一樣，隨即將短片轉發給妹妹。

女生決定主動私訊片中人，2人連番溝通後，發現背景資訊驚人地相同，包括同是20歲，身高均是173厘米。（網上影片截圖）

妹妹點開短片後大感震驚，發現對方的五官神態、牙齒咬合以至身形骨架均與自己極度相似，隨即決定主動私訊對方。（網上影片截圖）

妹妹看短片儼如見到「另1個自己」

妹妹點開短片後大感震驚，發現對方的五官神態、牙齒咬合以至身形骨架均與自己極度相似，儼如見到「另1個自己」。女生決定主動私訊片中人，2人連番溝通後，發現背景資訊驚人地相同，包括同是20歲，身高均是173厘米，而且原籍都是四川省達州市，且目前均在深圳生活與工作。姊姊自幼已知悉自己是被抱養，而妹妹則對自己的身世並不知情，經向家人求證後，才知道原來自己有1名雙胞胎姊姊，但自小已送給他人撫養。

2人連番溝通後，發現背景資訊驚人地相同，包括同是20歲，身高均是173厘米。（網上影片截圖）

2人在網上私訊溝通，姊姊自幼已知悉自己屬被抱養，並表示有1名妹妹。（網上影片截圖）

雙方家庭證實抱養經歷 相約見面巧逢20歲生日

隨着交流深入後，雙方家庭分別核實了20年前的抱養細節，確認2人正是失散多年的親姐妹。在確認彼此身份後，2人相約在深圳見面，而當天凌晨首見時，恰逢是她們的20歲生日。

20年未見的雙胞胎姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。（網上影片截圖）

20年未見的姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。2名女生的真正關係，仍等待法律與醫學層面的判定，並且已進行DNA親子鑑定，以確認是否同卵雙胞胎，但雙方家屬都認為2人是姐妹無異。

20年未見的雙胞胎姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。（網上影片截圖）

短片下尋親路徑的改變 技術拉近距離

過往尋親多靠登報、貼尋人啟事或四出打聽，過程動輒數年甚至數10年。近年隨着社交平台興起，加上智能手機普及化，短片平台加入人臉辨識與各式演算法，配合公安部DNA血樣資料庫比對，形成全新流程的數碼尋親模式，令尋親機會率上升。