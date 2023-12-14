怕爭家產？千里尋親生母拒見生父不抱　33歲女仍流淚稱：了卻心願

成功「千里尋親」，後續未卻必盡如人意。山東1名33歲女子在養父母支持下展開尋親行動，歷經多年後終於透過血液數據庫配對到身處浙江的親生父母。她不遠千里來尋根溯源，卻被生母及姐妹告知不會相見，能會面的只有生父。對比她的情緒激動，生父見面時顯得較為淡然，父女匆匆一見後，就回歸各自家庭。

女子是在「計劃生育」下被遺棄，其後在孤子院獲領養，其親生父母的態度引起網民猜測「千里尋親被拒」，質疑有人怕女子是來爭產，形容是「二次遺棄」。不過幫助尋親的民警就表示女子的親生父母沒有拒絕相認，而女子亦釋懷表示尋親不過是心結，如今找到「人生出處」已是了卻心願！



山東33歲女子趙元年幼時遭棄養，日前終於找到親生父母，並前往浙江省諸暨市與生父見面，（網上圖片）

綜合內地媒體報道，山東33歲女子趙元（化名）年幼時由養父母從孤兒院領養，受養父母悉心照顧，長大後，養父母亦鼓勵她「尋根」——尋找親生父母。趙元尋親多年，早前從民警處得知血液數據庫配對成功，便想着可能親生父母也在尋找自己。

日前在民警幫助下，趙元成功聯繫上生母，不過在前往浙江省諸暨市的路上，她得悉了只有生父會與她碰面，但生母及素未謀面的2名姐妹均不會出席。

趙元的「千里尋親」行動以落淚作結。（網上圖片）

雖然完整影片已被下架，但從網上流傳的部份片段可見，趙元在民警陪同下與父親見面，未有激動擁抱，父女只是禮貌握手。趙元不想生父誤會她此行是想謀奪家產，因此一見面就主動表示尋親只是為了見一見親生父母、想知道他們過得好不好，而生父就指「我知道的，我虧欠你，我也跟她們說了」。趙元哽咽解釋尋親是想了卻心願，「找到你們就是為了了卻心願，人生呢知道歸處不知道來處，是不是也是一種遺憾？」、「要不然不會這麼多年一直找你們，就是心中有一個執念」，隨後她又難忍淚水，哭着表示「沒有什麼虧欠」。

趙元又向生父提出請求表示想擁抱一下，並透露自己已經結婚，丈夫是經商的，現時生活美滿，甚至表示願意將生父接到山東養老。不過，生父只簡單回應，「我也是這樣的感受。Good for you！很欣慰！」。生父的冷淡回應令趙元神色倍顯落寞，淚水奪眶而出。

該段影片由內地尋親民警商朝陽於12月8日在社交平台抖音上發布，瞬即在網上引起極大迴響，不少人討論趙元親生父母的態度，如「生母不出席」、「生父反應過於平淡」等。片中部份內容引起一些網民反感，有人直指趙元尋親是受到了父母「二次遺棄、二次傷害」，亦有人自稱「知情者」指趙元親生父母早前因遷拆而分到4套房產，甚至惡意揣測「認親被拒」、「怕小趙分家產不願養她」等。

相關言論甚囂塵上，商朝陽最終主動將影片下架，坦言不想影片遭人惡意解讀，並表示網民所言失實，「其實生父態度沒有傷害到趙元，網友所說並不屬實」。但他亦表示不知道後續兩人是否仍有聯繫，也不清楚趙元生父家中財政狀況，在行動中只是協助尋親者找到家人。

商朝陽表示，他在浙江紹興嵊州展開尋親工作已有2年，其所在的尋親工作室隸屬當地公安，亦有志願者團隊幫忙。他1年前才開始拍攝尋親影片，原意是為了方便民眾提供尋親線索，幫助更多家庭。至於網民關注的趙元父母是否自願提供血液尋親一事，商朝陽就解釋官方部門有自己的血庫，需要尋親的情況均為自願提供。

趙元透過志願者朋友遲霞（化名）表示感謝網民關心，未來想專注於自己家庭。（網上圖片）

而趙元亦透過在尋親過程中認識的志願者朋友遲霞（化名）表示感謝網民關心，尋找親生父母只是為解心結，未來想專注於自己家庭，「只能說六親緣淺，父親都有自己的苦衷吧」。

遲霞在11日以影片形式公開與趙元的對話記錄，透露趙元是在「計劃生育」的環境下被棄養，而養父母通過正規手續進行領養，對趙元一直很好，也支持她尋親，現時她已打開心結，「日常生活還在養父母身邊，只是多了一門親戚」。趙元又指親生父母其實願意認她，只是「老了做不了主」，她不會怨恨姐妹，反而感謝她們能代替自己盡孝，「她們也有自己的生活和考量」。遲霞又表示，希望外界關注其他尋親者，稱「還有千千萬萬個尋親的孩子在等待回家」。

（綜合）