親生媽媽是阿姨！女子被嘲不似父母　暗中驗DNA尋親　揭心酸真相

在富裕家庭成長，一直過着幸福生活的內地女子，因自小已被常說「長得不似爸媽」，而令她心生疑惑，更因此選擇出國讀書，及後她長大回國，決心去驗DNA，終讓她解開身世之謎。原來現時父母並非她親生父母，她其實是親阿姨的女兒，因當年未婚產子而交托給姊姊扶養。



阿玲自小被嘲長得不似父母，令她心生疑惑。（《香港愛情故事》劇照）

綜合內媒報道，女子阿玲（化名）出生在富裕家庭，一直生活得相當幸福，與家人感情也很要好。可是，她從小到大，都被鄰居及朋友說她「長得不像爸媽」，甚至被人開玩笑「妳是執回來的」。而她每次向爸媽查問，也只得到「不要想太多」這類敷衍的答案，並強調她是他們親生的。

然而阿玲隨着年齡增長，對「長得不像爸媽」這句話愈耿耿於懷，她因此高中後選擇出國留學。直到某日她事先未有張揚而回家，卻見1個和自己長相極神似的女人，在家中客廳和父母閒聊，而這位女子是媽媽的妹妹，即是她的阿姨。家人很少提起這位阿姨，只知她在國外定居，亦因為爺爺奶奶已不在人世，因此也很少回來。

阿玲揭開自己身世之謎，原來親生父母是叔叔同阿姨，令她十分震驚。（《香港愛情故事》劇照）

本來阿玲未有太在意這位阿姨，但當親眼見到阿姨的樣貌，讓她震驚不已，考慮了好幾天後，決定去做DNA鑑定。

結果發現她和父母真的沒有血緣關係。當下她立刻與父母對質，要求得知真相，對方只傳來嘆息和道歉，於是她直接去找叔叔了解，換來更令人驚訝的真相。

阿玲暗中驗DNA揭開身世之謎。（Getty Images）

沒想到她原來是叔叔與阿姨，在20多年前交往時生下的孩子，由於當時兩人因激烈矛盾而分手，阿姨卻發現自己已懷孕，但2人最終未有因而復合。叔叔便與阿姨請求阿玲的現任爸媽，在結婚後幫忙撫養阿玲，阿玲終於揭開身世之謎。