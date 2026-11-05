江蘇1歲童狂吞26顆「磁吸五子棋」！急送院照X光　腹部現密集白點

家有幼童，就要特別注意家居安全！江蘇南通近日發生1宗幼兒吞異物的驚險家居意外。1名1歲多的男童，趁家人不注意時，竟將家中26顆「磁吸五子棋」全數吞下，家人發現棋子離奇消失後，立即果斷地將男童送院。經照X光檢查後，赫然發現男童體內排滿棋子，幸醫護人員及時處理，男童透過藥物順利將棋子全數排出體外。



家人發現棋子離奇消失後，立即果斷地將男童送院。經照X光檢查後，赫然發現男童體內排滿棋子。（網上影片截圖）

嫲嫲洗澡後驚見棋盒離奇清空

據內地媒體《九派新聞》報道，事發當天，未滿2歲的男童吵着要玩哥哥的磁吸五子棋。嫲嫲起初拒絕，但難抵孫兒哭鬧，便拿出來陪他玩耍一陣子。其後見孫兒沒有做出將物品塞入口中的動作，遂放鬆警惕轉身去洗澡。

詎料短短10多分鐘後，嫲嫲步出浴室再打開棋盒，赫見盒內已空空如也，由於孫兒尚幼，未能清楚說出棋子去向。母親袁女士與丈夫下班回家時獲悉事件，隨即在床底、梳化底及家中各個角落翻找，始終未見棋子蹤影。儘管兒子當時神態自若、並無任何不適反應，但父母深感可疑，決定立即帶兒子到醫院急症室檢查。

儘管兒子當時神態自若、並無任何不適反應，但父母深感可疑，決定立即帶兒子到醫院急症室檢查。（網上影片截圖）

照X光驚現26粒五子棋 醫生急用通便劑化險

醫生隨即安排為男童照X光，影像顯示男童的消化道內排滿整整26顆磁吸棋子。袁女士事後表示，看到X光片那一刻，「整個人都嚇壞了」。

家長細心在排泄物中挑出清點，最終點齊全數26顆棋子。（網上影片截圖）

由於男童年齡過小，若進行全身麻醉以開刀手術取出棋子，風險相當高。醫療團隊評估後認為，棋子在男童體內暫未形成緊密死結，決定優先採取保守治療，由護士向男童的肛門注入開塞露（直腸外用緩瀉劑），潤滑並刺激直腸促進排便。

護士向男童的肛門塞入注入開塞露，潤滑並刺激直腸促進排便。（網上圖片）

男童其後出現嘔吐與肚瀉式排便反應，陸續把棋子排出，每顆棋子約1角硬幣大小，家長細心在排泄物中挑出清點，最終點齊全數26顆棋子。男童再經2次照射X光，確認體內已無任何異物殘留，醫生才批准出院。

男童其後出現嘔吐與肚瀉式排便反應，陸續把棋子排出，隨後就累極睡着了。（網上影片截圖）

誤吞磁吸異物有何危險？

這宗意外之所以能化險為夷，主因是家長及時察覺，盡早將男童送院，且磁石在腸道內並未分段互相吸引。而磁吸類玩具，如磁力珠、磁力棋等，對兒童的潛在威脅遠高於一般異物，因若多顆磁石進入不同腸段，極可能「隔著腸壁」強烈吸附在一起，令被夾住的腸道組織長時間缺血，因而造成壞死，最終誘發腸穿孔、腹膜炎甚至是敗血性休克。

事件引發家長廣泛討論，袁女士事後已將涉事五子棋全數丟棄，並徹底清查家中所有小顆粒物品。兒科專家強烈建議，家中有幼兒的家庭，應將所有細小磁性玩具、硬幣、鈕扣電池等物品，置於幼童無法觸及的高處，避免因一時疏忽釀成悲劇。