阿叔ATM前視像通話　提款男「等到忟」喝斥阻騙案　獲讚制止及時

騙徒手法層出不窮，市民要保持警覺小心防範。有男子在社交平台發文，分享在銀行櫃員機（ATM）前發現有阿叔正與人視像通話，又向對方展示櫃員機畫面，排在後方的他感到不耐煩，遂喝斥提醒「騙案嚟㗎，行開畀我用啦」。



樓主指，事後獲阿叔連番感謝，他卻堅稱「我從來冇諗過救人，純粹心情唔好等到忟」，但仍獲網民大讚，「你無心插柳幫咗人，都算係做咗善事」、「人哋好心做壞事，你係唔好心做好事」、「uncle help uncle」。



有男子分享在銀行櫃員機前成功制止騙案經過，獲網民大讚「一不小心成為英雄」。（資料圖片／示意圖）

大叔邊撳ATM邊視像通話 男子察異常喝斥：騙案嚟

該目擊過程的男子在facebook帳號發帖，分享意外撞破、並成功制止1宗騙案經過。樓主指，他當天前往銀行櫃員機，打算提款給母親過生日，看見前方1名和他年齡相若、約40多歲的阿叔手持電話和人視像通話，之後更向對方展示櫃員機畫面，正在排隊的他見狀感到極不耐煩，遂喝斥兼提醒「騙案嚟㗎，行開畀我用啦」。

阿叔當時在櫃員機前與人視像通話，之後更向對方展示櫃員機畫面。（AI生成圖片）

阿叔事後連番感謝 樓主笑稱：純粹等到忟

樓主表示，之後發現該阿叔原來是在某社交平台的Marketplace遇騙，透露「條友真係俾人老點緊，用信用卡透支過錢畀人」，指對方事後不停感謝他的提醒，但他卻鬼馬表示：

我發誓我從來冇諗過救人，我真係純粹心情唔好等到忟 樓主

樓主及時制止阻騙案 網民：一不小心成為英雄

許多網民讚賞樓主制止及時，方能阻截騙案發生：

「你無心插柳幫咗人，都算係做咗善事」



「積陰德就係咁簡單」



「叔叔相衛」



「佢好彩係阻住你」



「個阿叔遇到你咁冇耐性嘅同齡人，算電話對面嗰個（騙徒）唔好彩」



網民指阿叔舉動可疑 感恩：好彩佢仲聽得入耳

有留言認為，阿叔在櫃員機前的舉動明顯有可疑，「平時有轉開錢就一定快快手，一慢即係佢要做一鑊唔就手嘅嘢，仲要影埋相，咁就真係有古怪」、「男人篤ATM搞得耐，一定係中騙案」、「好彩佢仲聽得入耳，肯相信你」。但有人覺得，阿叔往後若不提高警覺，恐怕難逃類似騙局，「咁後生都中呢啲詐騙，救得一次救唔到一世」。



市民遇可疑電話 可用「防騙視伏器」查核

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。警方的「防騙視伏器」透過整合警方情報、市民舉報及第三方數據，可協助公眾快速識別可疑帳戶、電話號碼及網頁連結外，亦提供平台讓市民檢舉疑似詐騙資訊，供警方進一步分析；如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

（facebook＠Nic Chung）