伯伯ATM遇電騙存款險清零！熱心港男制止　解凍戶口行騙手法曝光

詐騙手法層出不窮，用自動櫃員機時也要留意身邊長者。有港男發帖，指日前晚上經過自動櫃員機，發現有伯伯遇上電騙，幸好伯伯「全程開speaker」，否則銀行存款很可能「清零」，該名「騙徒」指伯伯銀行戶口被凍結，原本要到滙豐總行處理，但因太夜，特別教伯伯到ATM「解凍」。



港男一聽騙徒叫伯伯「揀轉帳戶口」來「呃佢話輸入解凍號碼」，肯定是詐騙，馬上制止，未料騙徒賊喊捉賊，稱港男想「偷資料」。港男指雖然伯伯「信個電話多過信我」，但最後伯伯也離開了現場，「希望平安啦」。



網民大讚港男舉動，「佢啲棺材本啊，好彩你肯出聲」，但提醒當時應想方法留住伯伯兼報警，「救得一次救唔到第二次。不過ching盡咗力㗎啦」。



由於伯伯開了手機擴音器，港男聽到對話內容，認為伯伯遇上電騙。（Threads@Antonytong）

伯伯全程開speaker用自動櫃員機揭電騙

港男在Threads昨（30日）深夜發帖，在自動櫃員機前發現1名伯伯疑正遇詐騙，「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」。由於伯伯開了手機擴音模式，故他聽到和「騙徒」的對話內容，港男指該名騙徒告訴伯伯「戶口凍結咗」，原要求他到滙豐總行處理，但因為太夜，特別協助他到ATM（自動櫃員機）「解凍」。

騙徒在電話中不停催促伯伯，反指港男想「呃資料」，會報警拉人。（Threads@Antonytong）

騙徒教揀轉帳戶口「輸入解凍號碼」

港男聽到「騙徒」一步步教伯伯如何使用自動櫃員機，包括「入提款卡」、「入密碼」、「揀轉帳戶口」，疑在填轉帳戶口一步「呃佢話輸入解凍號碼」，他一聽知道是詐騙，馬上制止伯伯。未料通話中的騙徒「叫阿伯唔好理我，仲話我偷佢資料、偷佢錢，會報警拉我，想叫阿伯走先，賊喊捉賊」。

港男即制止 騙徒叫伯伯離開

片段所見，電話中的「騙徒」語氣急促叫伯伯「快啲啦」，伯伯對電話說「佢（港男）冇睇到我撳密碼，我冇撳密碼」，「騙徒」即叫伯伯「行出去先，行出去先」。港男指，當時伯伯「信個電話仲多過我，仲叫我唔好理佢」，但最後伯伯離開了現場，「希望平安啦」，又標籤是「詐騙電話」。

伯伯最終離開現場。（Threads@Antonytong）

網民：好在有你見到，肯出聲

港男熱心舉動被網民大讚，「佢啲棺材本啊，好彩你肯出聲」、「第一次覺得佢哋開喇叭係好事」、「呢個世界需要多啲你呢種熱心市民」、「呃啊伯棺材本果啲人真係人渣嚟 」、「好人好事，雖然幫唔到一世，幫一次都係幫」、「好在有你見到，肯出聲」、「好人好事，但啲呀伯一定信電話多過信你，幫得一鑊得一鑊啦。可以做嘅都做晒」。

網民又分享現時在自動櫃員機轉帳會彈出提醒文字，指「你正在轉帳至第三者的銀行戶口，如有人引導您操作（例如自稱銀行職員），請即停止並報警，以免金錢損失」，「唔怪得知琴日㩒錢出呢個畫面，之前都無，係咪最近太多騙案」。

有網民分享日前用ATM轉帳會出現提醒字句。 （Threads）

建議拖住伯伯再報警

有網民認為港男應想方法留住伯伯再報警，「拖住個阿伯同幫佢報警穩陣」、「你當時即刻幫佢報警，唉個騙徒會繼續搵個呀伯直至佢過咗數」、「唔即時報警，救得一次救唔到第二次。不過ching盡咗力㗎啦」。

網民分享經歷 指長者太易信人

不少人又分享自身經歷，「我老豆呢兩日都接到詐騙，拎俾我聽，我都有小小上當，唔係講笑，所以唔好睇少啲詐騙，都真係有心理學因素去利用你。佢講得出我老豆個名，身份證，講埋邊個電訊台，仲要講埋剛訂閱嘅嘢，你嗰刻真係會懷疑係呢個人」。而且，長者因為不懂用自動櫃員機，有機會誤信他人，「又救咗一個家庭，婆婆公公其實好易信人，好多年前做卡sale part time，企喺atm 附近，有個伯伯遞埋銀行卡過嚟話佢唔識用，想我幫佢，我叫佢自己輸入密碼我唔睇，佢硬係要講個密碼畀我知，叫我幫佢搞晒佢，推咗幾次都推唔到（我都想避嫌，唔想瓜田李下），最後喺佢堅持之下幫佢入埋密碼過埋數」。