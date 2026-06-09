【詐騙／防騙／好人好事】騙徒手法層出不窮，要小心防範。有香港女生於社交平台Threads發文，指在屯門目擊有大叔手持一大疊500元鈔票，在「鄉音男」以手機「遙控」指示下，在自動櫃員機（ATM）過數，她與1名路人姨姨同樣察覺有異，互打「眼色」後，問1句「阿叔，你識唔識叫你過錢個人㗎？」，結果智破騙案，成功救助阿叔免受損失。女生直呼能幫助人「好開心」，又希望更多人留意類似情況，「懷疑就去問下」。



事件引來網民熱議，紛紛大讚女生及姨姨「做得好」，「好人一生一平安」、「樓主熱心善良」、「佢唔好彩遇到騙子，但好彩遇到你」、「而家騙徒手法層出不窮，真係要提身邊嘅老人家」。



騙徒手法層出不窮，要小心防範。（示意圖／資料圖片）

「好開心，今日做咗件好事」。該女生於6月6日在Threads發帖文講述揭穿騙案經過。她憶述當天到屯門匯豐銀行（HSBC）提款時，聽到旁邊阿叔開咗手機喇叭（Speaker）與電話中的「鄉音男」對話，「阿叔：我喺櫃員機啦，你教我點過畀你。鄉音男：你而家輸入我個號碼xxxxxxxxxx。阿叔：……慢慢地思考中」。

屯門ATM阿叔遇電話騙案 港女與姨姨合力智破

樓主發現阿叔手持一疊「好厚」的500元鈔票，估計阿叔準備入錢過數給「鄉音男」。正當樓主猶豫是否離開之際，與門口同樣察覺有異的姨姨「眼神對望」，心領神會，「大家都話覺得有懷疑， 認為阿叔可能俾人呃錢」，於是決定合力上前阻止。

阿叔準備入錢過數，樓主與路人姨姨合力智破騙案。（AI生成圖片）

樓主列出與阿叔對話如下▼▼▼

樓主與姨姨：阿叔，你識唔識叫你過錢個人㗎？

阿叔：唔識㗎，佢話中移動叫我過數，唔可以門市，要去櫃員機……

樓主與姨姨：呃人㗎！你唔好畀錢佢，你先取消個過數先啦！收返好你啲錢先！



智破騙案後，樓主提醒阿叔「收返好你嗰疊現金！唔好再聽佢電話！有咩懷疑要去門市搞，好多嘢都唔會要求你去櫃員機過數㗎！」，並叮嚀阿叔回家叫家人幫他設置攔截相關電話。

港女盼多留意類似情況：懷疑就去問下

樓主又感謝姨姨合作阻止騙案，「最後我同姨姨都好開心，大家互不相識，但握咗個手！最重要係阻止咗一單騙案，幫咗阿叔繼續袋袋平安，我都想多謝呢位阿姨」，寄語「希望藉此等多啲人留意下類似情況，懷疑就去問下」。

騙徒手法層出不窮，樓主寄語，「希望藉此等多啲人留意下類似情況，懷疑就去問下」。（示意圖／資料圖片）

網民激讚做得好：好人一生一平安

網民看後紛紛大讚女生及姨姨「做得好」，「好人好事，而家騙徒手法層出不窮，真係要提身邊嘅老人家」、「好人一生一平安」、「樓主熱心善良」、「功德+10000」、「佢唔好彩遇到騙子，但好彩遇到你」、「樓主好人又熱心，那個阿姨都是，當局者迷，騙徒手法不同，留意身邊隨時出聲，就幫到阿婆阿伯免墮入騙局」。

不過亦有網民分享挺身相助卻「碰壁」經歷，「曾經喺櫃員機都見過個阿嬸又係聽住電話咁講：我到咗銀行啦，跟住點撳畀你？（聽到啲對話勁可疑），於是乎我好心問下佢識唔識對方㗎？結果個阿嬸勁惡鬧返我轉頭：關你咩事！咁多嘢問，問問問問問。勁無奈，最後同銀行職員溝通，但佢已經過咗錢畀人，結果真係俾人呃」。

遇上懷疑電話騙案點算？警方防騙視伏器與 18222 熱線使用指南

假冒官員、公職人員的社交平台、WhatsApp及電話騙案層出不窮，警方推出了守網者網站「防騙視伏器」，可輸入可疑網址、電郵、電話、社交平台帳號、收款帳戶等，幫助市民識別是否騙案。

警方推出守網者網站「防騙視伏器」，可輸入可疑網址、電郵、電話、社交平台帳號、收款帳戶等，幫助市民識別是否騙案。（守網者網站）

另外，警方「反詐騙協調中心」設立1條24小時電話諮詢熱線「防騙易18222」，為市民提供即時諮詢及為警隊前線單位加強支援服務，以便更有效處理懷疑騙案。

（Threads@cherlee1120）