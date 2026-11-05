嫌出餐慢！港男大鬧麥當勞：知唔知我邊個？ 經理4字金句反擊爆笑

買麥當勞也要自揭身份？本港Facebook群組流傳影片，有男子不滿麥當勞等候出餐時間，「爆粗」咆哮狂罵職員，不斷催促出餐，更怒問：「你知唔知我邊個啊？」態度囂張。而經理聞言4字「反擊」，引來網民「爆笑」， 直指「鬼識你咩！」、「食個M記（麥當勞）當自己大爺？」、「辛苦晒飲食業服務人員」。



有男子在麥當勞內「爆粗」咆哮狂罵職員，不斷催促出餐，更怒問：「你知唔知我邊個啊？」（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

「咁你即係邊個啫？」有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發影片，顯示某麥當勞分店內，有男子因出餐等候問題，不斷責罵職員。

【影片直擊】不滿出餐慢！男子大鬧麥當勞：知唔知我邊個啊？

影片長20秒，看到當時麥當勞店內櫃枱放了大批餐點有待分發，等候取餐顧客眾多，其中1名穿泥黃色短袖上衣的男子，正在就出餐問題怒斥職員，經理於是詢問男子「你買咩㗎？」，以協助跟進餐單。然而男子情緒更激動，喝令「你執啊！你知唔知我邊個啊？你講啊！」。

男子情緒更激動，向麥當勞職員喝令「你執啊！你知唔知我邊個啊？你講啊！」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

事發時，麥當勞店內有大批顧客正等待取餐。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

面對男子激動提問「知唔知我邊個？」，經理直言「我唔知啊」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

經理爆「金句」反擊

面對男子提問，經理直言「我唔知啊」，男子隨即「爆粗」喝令「執餐」，「傻X！執啦！你唔知（我係邊個）你咪執囉！無得揀㗎」，更咄咄逼人說「我會唔會咁X戇X叫你邊個餐唔好執啊？我會唔會咁X戇X啊？執啦！」。影片至此結束。

面對男子激動提問「知唔知我邊個？」，經理直言「我唔知啊」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

網民批男子離譜：食個麥當勞，當自己大爺？

網民看過影片紛紛批評男子離譜：

「食個M記，當自己大爺？食個快餐都咁大支嘢」



「香港人真係好大壓力……食個餐啫」



「等唔切就唔好食，低智商」



「好無禮貌」



「真係黐線，買份麥記都咁惡」



「食老麥都要響朵？」



「打份工已經人工唔高，當刻已密密手，體諒下唔得咩」



網民讚經理「金句」爆笑：辛苦晒飲食業服務人員

也有不少網民大讚經理回應的「金句」：

「是日金句」



「真係邊個識你咩？」



「辛苦晒飲食業服務人員」



麥當勞店內櫃枱放了大批餐點有待分發，等候取餐顧客眾多，穿泥黃色短袖上衣的男子，正在就出餐問題怒斥職員。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

不過，有網民認為麥當勞在繁忙時間應增加人手處理餐點，「得兩三個人，一個鐘頭出幾百個餐，都唔請多兩個，早餐仲離譜，有時得一個人執餐」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。