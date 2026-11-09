2027羊年運程｜新加坡正道風水集團12生肖排名一文看清　屬虎稱王

2027年丁未羊年將至，12生肖運程率先「大洗牌」！新加坡正道風水集團（Way Fengshui Group）公布2027年生肖運勢排行榜，結果令人意外：屬虎登上榜首，屬龍、屬馬分列第2及第3；反觀屬羊人士雖然迎來本命年，排名卻跌至倒數第2，屬牛更敬陪末席。



不過，整體排名靠後未必代表樣樣失運，例如屬蛇雖然只排第9，事業運卻獲評4星。究竟哪些生肖有望升職加薪、桃花旺盛，又有哪些需要守住荷包？



新加坡Way Fengshui Group公布2027年生肖運程。（《01熱話》製圖）

2027年12生肖排名出爐 屬虎登頂

新加坡正道風水集團10月6日在官方網站公開2027年「ProsperGraph」生肖運勢圖，當地雜誌《The Singapore Women's Weekly》11月2日再聯同集團刊出詳細分析。

集團以「華山論劍」為主題，將12生肖比喻成競逐高峰的參賽者，並按照流年吉凶、事業、財富及人際關係等因素預測來年運勢。

屬虎人士在2027年生肖運程排行榜高踞榜首，財運、人緣及感情運、事業運均獲5星滿分，健康運則有4星。（《01熱話》製圖）

屬虎財運桃花事業齊旺 3項評分獲5星滿分

2027年最風光的竟然是屬虎人士。



集團指出，屬虎獲「紫微」、「龍德」及「天喜」等吉星助力，貴人、人脈與發展機會增加，整體運勢高踞12生肖榜首。

細看分項，屬虎的財運、感情及事業運均獲5星滿分。上班族有望獲得升職機會，營商者可考慮拓展業務，單身人士亦較有機會遇上合適對象，甚至發展穩定關係。

不過，好運並非毫無隱憂。集團同時提醒，屬虎受「暴敗」凶星影響，不宜因順利而自滿，尤其投資及談判時要避免貪心、衝動或輕信他人。

屬龍人士2027年整體運程排名第2，獲多顆吉星拱照，其中財運及健康運均獲5星，有望迎來新的發展機會。（《01熱話》製圖）

屬馬人士在2027年整體運程排名第3，事業及財運同獲5星，工作上有望獲委以重任，惟須留意健康及工作壓力。（《01熱話》製圖）

屬龍排第2、屬馬第3 財運成最大亮點

緊隨其後的是屬龍及屬馬。



屬龍人士獲「天德」、「福星」及「福德」等吉星拱照，整體排名第2，財運及健康評分均達5星。集團預測，屬龍者正財收入有望保持穩定，亦可能出現額外收入機會，但須留意合約細節及人際爭執。

第3名屬馬則被看好運勢回升，事業及財運同獲5星。上班族或有機會獲委以重任，營商者亦可能擴展業務。不過，屬馬者需要注意工作壓力及過度勞累，避免因急於求成而影響健康。

屬猴人士2027年整體運程排名第4，人緣及感情運獲5星，單身人士有望認識新對象，拓展社交圈子。（《01熱話》製圖）

屬豬人士2027年整體運程排名第5，事業運獲5星，工作上有望獲得賞識，並迎來升職或發展機會。（《01熱話》製圖）

屬猴桃花最突出 屬蛇排第9仍有升職機會

排名第4的屬猴人士，人緣及感情運獲5星，有望結識新朋友，單身者亦可能迎來新戀情。

排第5的屬豬則以事業運最突出，同樣獲5星評價，有機會爭取更高職位。屬兔排名第6，財運相對理想；屬雞第7，事業方面仍有發揮空間；屬狗第8，有望得到貴人支持。

值得留意的是，第9名屬蛇雖然整體運勢一般，事業運卻獲4星，集團認為適合把握進修、考試及外派機會。

至於屬鼠則排第10，財運及事業運均只有2星，宜控制非必要開支，避免衝動消費。

屬兔人士2027年整體運程排名第6，財運表現相對理想，惟理財及投資仍須保持審慎。（《01熱話》製圖）

屬雞人士2027年整體運程排名第7，事業方面仍有發揮空間，宜把握工作機會，穩步發展。（《01熱話》製圖）

屬狗人士2027年整體運程排名第8，雖然整體運勢未算突出，但有望獲得貴人支持，協助應對工作及生活上的挑戰。（《01熱話》製圖）

屬蛇人士2027年整體運程排名第9，但事業運仍獲4星，適合把握進修、考試及工作上的發展機會。（《01熱話》製圖）

屬羊本命年倒數第2 屬牛包尾防破財

最令人意外的是，2027年「主角」屬羊竟然排名第11。

集團認為，屬羊人士本命年可能面臨計劃反覆、工作進度放慢及額外支出，建議審慎理財，不宜倉促轉工或擴展生意。

而屬牛人士更排名第12。由於2027年「沖太歲」，加上「歲破」、「大耗」等凶星影響，按其玄學推算，財務、人際及工作方面較容易出現變數，健康評分更只有1星。

屬鼠人士2027年整體運程排名倒數第3，財運及事業運均只有2星，宜審慎理財，避免衝動消費。（《01熱話》製圖）

屬羊人士迎來2027年本命年，整體運程卻排名倒數第2，玄學機構提醒須留意工作變動及額外開支。（《01熱話》製圖）

屬牛人士2027年沖太歲，整體運程排名包尾，健康運更只有1星，須特別留意身體狀況及財務風險。（《01熱話》製圖）

集團建議屬牛者優先維持現金流、審慎處理文件與開支，並多加關注身體狀況。

不過，生肖運程屬玄學預測，並無科學證據證明生肖能決定個人財富、健康或感情。整體排名亦不等於每個範疇的實際表現，讀者宜以輕鬆心態參考。

（Way Fengshui Group）