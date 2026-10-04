【2027年星座運勢】英國占星師預測12星座財運、事業、愛情一文看

2027年誰有望迎來事業突破？哪些星座的感情運在下半年較有起色？英國占星師Patrick Arundell已在其官方網站及YouTube頻道（Patrick Arundell Astrology官方頻道）推出2027年12星座運勢預測，分析新一年在財運、工作及人際關係上的機會與挑戰。



根據Patrick Arundell於2026年9月21日發布的系列介紹，分析涵蓋火星與水星逆行、木星於7月底進入處女座，以及全年5次日月食等星象。讀者可同時對照自己的太陽、月亮及上升星座，以下為Patrick Arundell對各星座的個人占星解讀摘要。



英國占星師Patrick Arundell分析2027年12星座運勢，涵蓋財運、事業及愛情。（AI生成圖片）

火象星座：白羊座須耐心部署 獅子座下半年收穫 人馬座具潛力

【2027年12星座運勢】白羊座須耐心部署（01製圖）

【2027年12星座運勢】白羊座須耐心部署（01製圖）

白羊座（牡羊座）：事業須耐心部署 下半年感情較有起色

事業：有機會在2027年取得成果，但過程未必順利，尤其年初容易遇到進度放慢或計劃受阻，清晰的策略、持續投入及與人合作，會比急於求成更重要。

財運：占星師提醒白羊座仔細了解合夥生意及共同財務安排，避免因一時興奮而忽略細節。

感情：可能經歷取捨，不愉快的關係有機會結束，但下半年亦有望認識新對象，或與曾經投契的人重新建立聯繫。

【2027年12星座運勢】獅子座：下半年有望收穫（01製圖）

【2027年12星座運勢】獅子座：下半年有望收穫（01製圖）

獅子座：下半年有望收穫 單身者迎新機會

事業：若獅子座覺得付出未獲肯定，2027年可能成為重新展示能力、調整定位的一年。

財運：可能比預期慢，隨着木星於7月底進入處女座，之前的努力有望在下半年帶來回報。

感情：感情及人際關係亦有發展空間，尤其下半年，單身者有機會遇到新對象，但需要願意走出熟悉的生活圈。

【2027年12星座運勢】人馬座（射手座）：事業及財運具潛力（01製圖）

【2027年12星座運勢】人馬座（射手座）：事業及財運具潛力（01製圖）

人馬座（射手座）：事業及財運具潛力 年末有望見成果

事業：Patrick Arundell對人馬座2027年的事業及財運看法較積極，認為有機會獲得更多肯定，或在轉換方向後重新站穩陣腳。

財運：年末亦可能逐漸看見之前努力帶來的回報，但前提是妥善運用資源，避免過於隨意花費。

感情：若一段關係已失去快樂，3月底至4月初可能成為重新審視的時期。下半年則有機會透過旅行、學習或接觸不同背景的人，為生活及感情帶來新鮮感。

土象星座：金牛座展現領導力 處女座面臨取捨 山羊座嘗試新方法

【2027年12星座運勢】金牛座：有望擔任領導角色（01製圖）

【2027年12星座運勢】金牛座：有望擔任領導角色（01製圖）

金牛座：有望擔任領導角色 感情重視內心契合

事業：金牛座的事業機會可能與進修、旅行、貿易或接觸新領域有關。願意接受轉變的金牛座，有機會走向領導位置

財運：亦有改善空間，關鍵是對新方法及合作對象保持開放態度。

感情：旅途中可能出現令人心動的邂逅，但吸引力來得快，也可能散得快。若希望建立長久關係，能理解金牛座內心需要的人，會比短暫激情更重要。

【2027年12星座運勢】處女座：工作及關係面臨取捨（01製圖）

【2027年12星座運勢】處女座：工作及關係面臨取捨（01製圖）

處女座：工作及關係面臨取捨 下半年有望重新出發

事業：年內最後5個月較有利處女座重建信心、展示個人能力，或嘗試新工作及新計劃。

財運：共同資源及資金安排或帶來壓力，但下半年亦有增加收入的機會。

感情：處女座於2027年的主題，是重新思考自己想要的生活。若工作或感情長期令人不滿，處女座可能更願意表達需要，甚至離開不合適的處境。

【2027年12星座運勢】山羊座（摩羯座）：新方法有助收入（01製圖）

【2027年12星座運勢】山羊座（摩羯座）：新方法有助收入（01製圖）

山羊座（摩羯座）：新方法有助收入 家庭與工作須兼顧

事業：若現有工作穩定且令人滿意，亦毋須為改變而改變。家庭責任及居住安排，可能牽動工作與感情。

財運：山羊座2027年的財務機會，可能來自主動帶領計劃、改變工作方式，或嘗試新合作。願意接受新方法的山羊座，年末有望得到回報。

感情：關係有機會隨着年內發展而回暖，但若相處已成負擔，亦可能需要作出取捨，重新平衡自己與伴侶的需要。

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風象星座：雙子座善用溝通 天秤座合作宜審慎 水瓶座自僱計劃加快發展

【2027年12星座運勢】雙子座：溝通能力成優勢（01製圖）

【2027年12星座運勢】雙子座：溝通能力成優勢（01製圖）

雙子座：溝通能力成優勢 感情宜主動爭取

事業：雙子座2027年的工作滿足感，與自己的意見是否受到重視有關。能參與討論、發揮想法的工作較有利；若長期覺得意見不被聆聽，則可能考慮轉工或轉換方向。

財運：宜循序漸進，避免過高期望，共同生意或財務安排亦須確認雙方價值觀是否一致。

感情：占星師鼓勵雙子座主動踏出第一步，日常交流及自然展開的對話，都可能成為認識新對象的契機。

【2027年12星座運勢】天秤座：合作理財宜審慎（01製圖）

【2027年12星座運勢】天秤座：合作理財宜審慎（01製圖）

天秤座：合作理財宜審慎 感情須建立界線

事業：可能在年中後出現轉向；若對現職不滿，天秤座可重新評估自己的領導及管理能力，考慮不同發展方向。

財運：天秤座在2027年不宜太快把私人交情與生意混在一起，對看似吸引的合作提議，應先了解實際條件，亦要留意享樂開支。

感情：關係可能經歷考驗，部分友誼或會淡出，但亦有機會建立新聯繫。

【2027年12星座運勢】水瓶座：自僱計劃年中後加快發展（01製圖）

【2027年12星座運勢】水瓶座：自僱計劃年中後加快發展（01製圖）

水瓶座：自僱計劃年中後加快發展 下半年有望遇新對象

事業：有明確策略及長期計劃的自僱水瓶座，事業可能自年中起加快發展。對現職滿意的人，可繼續穩步推進；希望有更多自主空間的人，則可能考慮轉換工作模式。

財運：占星師提醒水瓶座按計劃行事，避免急於落實生意構想，並仔細處理容易產生誤會的金錢安排。

感情：在4月後有望減少部分阻滯，下半年認識新對象的機會亦較突出。

水象星座：巨蟹座突破須付出 天蠍座迎感情機會 雙魚座調整工作模式

【2027年12星座運勢】巨蟹座：事業突破須付出（01製圖）

【2027年12星座運勢】巨蟹座：事業突破須付出（01製圖）

巨蟹座：事業突破須付出 下半年收入有望改善

事業：巨蟹座有機會在事業上取得明顯突破，但需要投入時間及努力。若打算轉換跑道，與人建立聯繫的能力，可能成為推動新方向的重要助力。

財運：在年初或較令人焦急，3月底可能需要重新檢視未見成效的安排，下半年則有較大的改善空間。

感情：巨蟹座宜保持合理期望，亦要留意嫉妒、控制欲及相處中的隱藏矛盾，透過清晰溝通拉近距離。

【2027年12星座運勢】天蠍座：事業有望迎重大轉變（01製圖）

【2027年12星座運勢】天蠍座：事業有望迎重大轉變（01製圖）

天蠍座：事業有望迎重大轉變 魅力帶來感情機會

事業：可能在現有工作中取得突破，亦可能自4月起迎來較大的轉變。即使需要放下原本重視的工作方向，新發展仍可能帶來更理想的結果，自僱人士亦有望提升知名度。

財運：財務機會可能與賺錢方式的改變有關。

感情：占星師預測天蠍座可能吸引不少注意，甚至出現職場曖昧或突如其來的心動，但關係能否長久，仍取決於雙方如何經營。

【2027年12星座運勢】雙魚座：工作模式或需調整（01製圖）

【2027年12星座運勢】雙魚座：工作模式或需調整（01製圖）

雙魚座：工作模式或需調整 夏末後合作較順

事業：雙魚座可能在3月底至4月初，重新思考日常工作及生活安排。這段時間或帶來較大的決定，但未必一定離職，也可能是改變工作模式或調整投入方式。

財運：需要耐性及紀律，8月至9月底則可能出現改善長期或共同財務的機會。

感情：在夏末後較有起色，新建立的聯繫可能逐漸加深，年末亦有望迎來愉快的社交或感情發展。

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【本文為占星預測參考英國占星師 Patrick Arundell發布之2027年運勢系列解讀】