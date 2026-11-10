【公屋申請／審查／水電用量／濫用公屋】「水電用量」不達標準會收回公屋？有居於大埔富蝶邨公屋的住戶於「香港公營房屋討論區」發帖文，指因為節省水費，會在工場洗澡後才回家，加上兩名兒子寄居親戚家，故水電用量低，沒想到被房屋署指「水電用量不足」，屬於「濫用公屋」，要終止租約收回單位，上訴亦失敗，遂向網民求救。



事件引來網民爭議，有人表示「人住就冇問題啦，唔畀慳水，慳電㗎咩」、「咁又真係唔係好公平，慳水同無飯家庭都可以好唔同」、「你同我交水電費呀？都黐線」；不過亦有網民質疑樓主說法，「好明顯有嘢隱瞞」、「肯定房署已證據在握，所以收樓」、「連上訴都失敗，即房署理據充足，完」。



究竟公屋住戶水電用量多少才算「達到標準」？以下一一話你知。



有居於大埔富蝶邨公屋的住戶稱，被房屋署指「水電用量不足」，屬於「濫用公屋」，要終止租約收回單位。（資料圖片）

該公屋住戶日前於「香港公營房屋討論區」發布帖文，指他是「單親家庭」，住在大埔富蝶邨公屋單位，由於兒子學校在西貢，兩年前入住時交通比現在困難，故上學日子2名兒子要寄居親戚家。

樓主列出2點「水電用量低」原因呼冤。（資料圖片）

被房屋署指「水電用量不足」收樓！大埔富蝶邨公屋住戶列2點呼冤

樓主又說，為讓兒子上補習班，晚上會到食物工場做洗廚房工作，而因為工場有地方可以洗澡，他經常於工場洗澡後才回家，以節省水費開支，詎料被房屋署指其單位「水電用量不足」，屬於「濫用公屋」中「逾3個月非經常持續居於單位內」，要終止租約收回單位。

樓主對此呼冤，已向房屋署提出上訴，結果上訴失敗，大感無奈。

網民爭議：唔畀慳水電？ vs 房署理據充足

網民看過事件議論紛紛，有人感到疑惑：

「人住就冇問題啦，唔畀慳水，慳電㗎咩」



「咁又真係唔係好公平，慳水同無飯家庭都可以好唔同」



「你同我交水電費呀？都黐線」



不過亦有網民質疑樓主說法，認為房屋署做法正確：

「事主有自己原因，但內容和解釋都自己立場！（返夜班，用水少），但日間在家睡覺？還是長期日夜都無人在家？」



「戶主辯護藉口難以令房署相信，當初派屋已明知學校問題可拒絕！」



「日日上門拍門都無人應？」



「肯定房署已證據在握，所以收樓」



「連上訴都失敗，即房署理據充足，完」



「兩兒要寄居親戚家=非經常持續居於單位內」



「好明顯有嘢隱瞞」



「去到被收樓情況，肯定不會只因水費問題，房署出信收樓前佢哋會家訪，睇電費／煤氣用量，入屋睇使用痕跡（有人住嘅地方就會有）」



公屋住戶「水電用量」多少才達標？（資料圖片）

公屋水電幾多先算「達標」？機電署人均用電基準與零耗水電陷阱

究竟公屋住戶平均用電量是多少？房委會未有公布公屋住宅用戶用電數據，參考機電工程署數據，香港每戶每月平均用電量約為275度電量，若單位連續數月用電量接近0或只有雙位數，即有大機會被判定為無人居住。

不過事實上，房委會收回公屋絕非單憑單一月份水電費偏低便武斷定案，而是依據連串精密搜證體系。以高等法院審理天水圍天慈邨一名女租戶司法覆核案為例，該名租戶同樣以「極端節能」、「不用雪櫃」、「在親友家中洗澡」及「早出晚歸」為由抗辯，聲稱自己在單位居住；然而房委會拿出詳細紀錄，證明該單位在數個月內錄得逾百日「零耗電」及「零耗水」，且房署人員於早、午、晚不同時段突擊家訪十多二十次均無人應門，高等法院最終裁定，即便一個人生活再極端節儉，長時間錄得「零消耗」水電讀數依然極不合常理，房屋署憑水電數據結合長期家訪「撲空」，已掌握充分環境證據證明租戶未有持續居住，因而駁回司法覆核申請。

公屋「持續居住」準則是什麼？

根據房委會公屋政策，公屋住戶必須在單位「持續居住」。至於何為「持續居住」，前房屋署署長羅淑佩（現為文化體育及旅遊局局長）於2024年10月曾在電台節目解釋，一般是指「連續3個月在單位內居住」，包括晚上在單位過夜。

根據房委會公屋政策，公屋住戶必須在單位「持續居住」。（資料圖片）

因病療養或外派離港點算？房委會恩恤申報及豁免機制一覽

根據房委會現行政策，若公屋住戶因特殊原因（如患病需入院治療、被派往外地工作、服刑或需在內地接受長期療養）而未能「持續居住」於單位，必須主動向所屬屋邨辦事處提出申請並提供相關證明（如醫療報告或醫生證明信）。房屋署會按個別情況進行恩恤審批。若住戶在未經批准下長期丟空單位，署方有權直接發出「遷出通知書」收回單位。

房屋署會按個別情況進行恩恤審批。（資料圖片）

現屆政府已收回逾萬濫用公屋單位

另外，翻查資料，現屆政府加強打擊濫用公屋，至今年6月已收回約1.05萬因濫用公屋和違反租約或房屋政策的公屋單位，相當於兩條規模如啟晴邨的大型屋邨，節省由公帑支付的建築成本超過105億元。