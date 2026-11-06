【公屋／公屋申請／濫用公屋】政府加強打擊濫用公屋行為，違規者隨時會被收回單位。有自稱居於公屋的女子在內地社交平台小紅書發帖文，大呻近日收到房屋署信件，指因為發現她有1個問題，決定「取消公屋資格」收回單位，女子只好向網民求救，並標籤了「#萬能的小紅書」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主濫用公屋，「浪費公共資源，留給有需要的人住」、「好明顯冇住屋需求啦，又要霸住間屋，收得好」。不過樓主回應時聲言「好多嘢咪睇表面囉」，疑有隱情，惹來網民猜測原因，並提出解決方法。



政府加強打擊濫用公屋行為，違規者隨時會被收回單位。（資料圖片）

「長期不在港居住」 小紅書女被收回公屋單位崩潰

該女子於小紅書發帖文，表示收到房屋署「取消公屋資格」信件，原因是她「這段期間不在香港居住」，令她大感崩潰，於是向網民求助，並標籤了「#不懂就問有問必答」、「#萬能的小紅書」。

樓主表示收到房屋署「取消公屋資格」信件，原因是她「這段期間不在香港居住」。（小紅書）

公屋「持續居住」準則是什麼？

根據房委會公屋政策，公屋住戶必須在單位「持續居住」。至於何為「持續居住」，前房屋署署長羅淑佩（現為文化體育及旅遊局局長）於2024年10月曾在電台節目解釋，一般是指「連續3個月在單位內居住」，包括晚上在單位過夜。如果樓主被收屋的原因是「這段期間不在香港居住」，意味着她至少3個月以上未有身處香港，才會被房屋署以此為由收回單位。

根據房委會公屋政策，公屋住戶必須在單位「持續居住」。（資料圖片）

網民看到帖文後議論紛紛，不少人批評樓主濫用公屋：

「水、電、管理處、鄰居都會證明到啊」



「長期無人住，又要霸住間屋」



「浪費公共資源，把公屋讓給真正有需要的人才對。政府肯定有途徑能核實到你在不在港的」



「好明顯冇住屋需求啦」



「抵死，唔住又要霸住間屋，收得好」



「講真，真正有需要嘅香港人想排間公屋都未必排到，排咗又唔喺屋企住，影響真正有需要嘅人」



小紅書女解畫：好多嘢咪睇表面

然而樓主回應時聲言「好多嘢咪睇表面囉」，但未有詳細解釋。有網民猜測如果涉及在內地療養等問題，或者可以向房屋署申訴，「有內地醫生證明你在內地療養的話，應該可以的」。

因病療養或外派離港點算？房委會恩恤申報及豁免機制一覽

根據房委會現行政策，若公屋住戶因特殊原因（如患病需入院治療、被派往外地工作、服刑或需在內地接受長期療養）而未能「持續居住」於單位，必須主動向所屬屋邨辦事處提出申請並提供相關證明（如醫療報告或醫生證明信）。房屋署會按個別情況進行恩恤審批。若住戶在未經批准下長期丟空單位，署方有權直接發出「遷出通知書」收回單位。

房屋署會按個別情況進行恩恤審批。（資料圖片）

現屆政府已收回逾萬濫用公屋單位

另外，翻查資料，現屆政府加強打擊濫用公屋，至今年6月已收回約1.05萬因濫用公屋和違反租約或房屋政策的公屋單位，相當於兩條規模如啟晴邨的大型屋邨，節省由公帑支付的建築成本超過105億元。