連續兩派東涌區公屋　猶豫應否接受編配　網民勸勿等三派：博唔過

【公屋申請／公屋輪候】公屋申請需輪候多時，若能獲派心儀屋邨當然可喜可賀，但若然兩派都不符合期望，應否等候最後的第三派呢？有公屋申請人在網上群組表示，兩派均是東涌區的公屋，猶豫應否接受編配。有網民以該區居住環境以及交通配套，看好其未來發展，「如果新樓，東涌可接受」，並提出1點勸喻樓主需謹慎考慮，「小心3派有機會係舊樓」。



有公屋申請人連續兩派均為東涌區公屋，猶豫應否接受編配，引來熱議。（示意圖／資料圖片）

兩派均為東涌區公屋 猶豫應否接受編配

該申請人在facebook群組「公屋討論區」發帖，請教網民意見，「連續兩派都係東涌，點算」，但樓主未有透露獲派是新公屋，還是翻新公屋。

該申請人先後兩派，均被派至東涌區公屋。（示意圖／資料圖片）

看好東涌未來發展 網民籲勿等三派

帖文引發網民熱議，有人認為樓主若想等三派「博唔過」，「如果沒有充分拒絕證明，不建議博，東涌是近期新落成大型屋邨，電腦6成會派東涌」、「你小心3派有機會係舊樓！我朋友試過」。有人認為東涌未來發展和交通配套其實不錯：

「如果新樓，東涌可接受」



「其實交通都好方便」



「嚟緊東涌東站開幕，行5至8分鐘到地鐵站」



「我當年荔景申請調遷搬大啲揀入東涌，真心比屯天元好，除交通時間耐咗，係好住嘅」



「要了吧！以後發展好好的」



事主被質疑過分奄尖 網民建議取消「揀樓」

另有留言質疑樓主過分「奄尖揀擇」，「有得派俾你仲揀」、「我覺得政府應該取消可以揀樓，派福利仲要喺度嫌三嫌四」、「根本就唔應該有揀樓呢個option，新樓嫌遠、低層又驚蛇蟲鼠蟻、又要就埋自己返工返學」。

東涌新落成2公屋屋邨 鄰近巴士站交通便利

近年東涌新落成、備受關注的公屋包括翔東邨，和雋東邨；而較早落成的公屋則包括富東邨、逸東邨、迎東邨以及滿東邨。

翔東邨為近年東涌新落成的公屋。（香港房委會截圖）

雋東邨亦是近年東涌新落成的公屋之一。（「fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

港鐵正進行延綫項目 未來將新增「東涌東站」

其中翔東邨和雋東邨鄰近翔東邨巴士總站（或稱翔東邨公共交匯處），搭乘接駁巴士或小巴，可直達東涌站及港九新界各區。加上港鐵東涌綫目前正進行延綫項目，未來將新增的「東涌東站」，預計於2029年竣工通車，翔東邨步行約5至8分鐘即可抵達，屆時將大幅縮短往返市區時間。

港鐵東涌綫正進行延綫項目，未來將新增「東涌東站」，預計2029年竣工。（港鐵網頁截圖）

東涌較早落成公屋如下：

富東邨為東涌舊有的公屋屋邨。（網上圖片）

逸東邨為東涌舊有的公屋屋邨。（示意圖／資料圖片）

迎東邨亦為東涌舊有的公屋屋邨。（示意圖／資料圖片）

（facebook＠公屋討論區）