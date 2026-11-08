日本靜岡5.7級地震多人受傷　日網民由恥笑變熱搜「3日應急包」

日本靜岡縣西部11月8日凌晨約1時4分發生5.7級地震，日本氣象廳公布資料顯示，是次地震震央位於靜岡縣西部，震源深度修正後為41公里。日本名古屋、大阪及東京等地都出現明顯震感，而愛知縣更是在近30年以來，首次出現最高震度達5級以上。地震已造成至少十多人受傷，當地氣象廳表示地震未構成海嘯威脅，但呼籲民眾提防在未來一周出現強烈餘震。



11月8日凌晨，日本靜岡縣西部發生5.7級地震，這是愛知縣近30年來首次錄得最高震度5強，豐橋市內一間車行的玻璃遭震碎。（NHK截圖）

愛知縣「震度5強」受關注

是次地震最受關注的，是愛知縣錄得「震度5強」，創下當地近30年來最強搖晃紀錄。而這場突發天災，令日本政府日前呼籲國民準備「3日應急包」的舉動，由被嘲諷製造恐慌，瞬間變成全民重視的應急指標。

日本政府呼籲全國家庭備應急物資受質疑

日本政府上月底強烈呼籲全國家庭，必須常備至少3日份量的應急物資。這項呼籲在日本其實屬常規宣傳，但適逢歐美各國亦有同類呼籲，當時在社交平台上成為熱門話題，網民瘋狂發酵，質疑官方突然要人囤糧是「第三次世界大戰爆發先兆」，日本官方需緊急闢謠。

11月8日凌晨，日本靜岡縣西部發生5.7級地震，這是愛知縣近30年來首次錄得最高震度5強。（日本氣象廳網站截圖）

防災廳成立不足一周遇強震 網民由恥笑變驚瘋搶「3日應急包」

外界質疑「官方囤糧預言」，源自日本中央防災體制的歷史性升級。日本政府於11月2日正式成立直屬內閣的「防災廳」，由首任防災相細野豪志統籌指揮，旨在解決以往各省廳遇地震時各自為政的弊端。防災廳成立當日，立即發出具法律勸告層級的「事前防災徹底緊急要求」，訂明各家庭至少儲備3日份量飲用水，包括每人每天3公升水，即合共9公升水，另有乾糧及一些必要工具，並強調大地震初期的黃金72小時內，外部救援往往難以即時送達。

「防災廳」這項原屬未雨綢繆的行政部署，未料未滿1周即遭逢愛知30年最強震考驗，頓時令網上陰謀論迅速被打臉，原本被恥笑、被忽視的防災清單，即日成為市民重視，要早日作出準備的救命指南。

未來一周或再有5級強震

日本靜岡5.7級地震震醒了日本國民的危機感，日本氣象廳地震火山技術調查課長海老原智也向傳媒發出嚴正宣布，強調未來1周，特別是這2至3天內，極可能再有5級強震來襲。民眾這次聽到官員的警告，再不敢掉以輕心，而是認真查看清單，再到超市緊急補貨，做足防災準備。