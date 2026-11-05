49歲華裔律師獨攀全美本土最高峰　距頂276米墜亡遺體因雪困5日

加州49歲知名華裔律師，在挑戰美國本土最高峰惠特尼山（Mount Whitney）時，不幸從高處墜落身亡。



遇難者名叫Winston Chu（朱律師），居住在矽谷聖克拉拉（Santa Clara），是一名事業有成的專利律師，曾在知名生物科技企業羅氏旗下公司工作超過8年。

遇難者Winston Chu（中）是一名事業有成的專利律師。（FaceBook@Zé Joe M）

令人惋惜的是，他遇難的地點距離山頂垂直高度僅差約276米，當時搜救人員雖然很快發現了他的遺體，卻因為一場突如其來的暴風雪，直到5天後才得以將他帶下山。

朱律師今年49歲，2006年畢業於喬治城大學法學院，長期從事專利法律工作，曾在位於聖克拉拉的羅氏分子診斷公司（Roche Molecular Solutions）擔任專利律師。

10月中旬，他來到加州東部小鎮Lone Pine，入住當地一家汽車旅館，準備獨自一人攀登附近的惠特尼山。

惠特尼山海拔14,505英尺（約4421米），是美國本土連續48州的最高峰，每年都有大量登山愛好者前來挑戰。然而，誰也沒想到，這竟成了朱律師人生中最後一次登山。

位於惠特尼山附近的加州東部小鎮Lone Pine。（Google Maps截圖）

10月19日，旅館工作人員發現了異常。

按照預訂安排，朱律師當天應該退房，但到了退房時間，他始終沒有出現，個人物品也還留在房間裏。

工作人員記得，他此前曾表示準備前往惠特尼山一帶登山。眼看人遲遲沒有回來，電話也聯繫不上，工作人員擔心出了意外，於是向當地警方報案。

因約縣警長辦公室（Inyo County Sheriff's Office）接報後展開調查，多次嘗試聯繫朱律師，但始終沒有得到回應。隨後，警員在惠特尼山登山入口Whitney Portal附近找到了他的汽車。

10月20日，加州公路巡警派出直升機，在山區展開空中搜索。最終，搜救人員在一條名為Mountaineer's Route的高難度登山路線上發現了朱律師。遺憾的是，當時他已經死亡。

發現地點位於海拔約13,600英尺（4145米）的高山地帶，距離惠特尼山頂的垂直高度僅差905英尺，約276米。

對於一名努力向山頂攀登的人來說，這個距離實在令人惋惜。

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然而，發現遺體後，搜救人員又遇到了新的困難。一場暴風雪突然襲擊惠特尼山，山區持續降雪，陡峭的山坡和冰雪覆蓋的地形，使得救援行動異常危險。

當地警長辦公室表示，由於暴風雪帶來積雪和惡劣天氣，遺體回收工作不得不推遲。

直到10月25日，加州公路巡警直升機和因約縣搜救隊才終於成功抵達現場，將朱律師的遺體運下山。

隨後，當地驗屍官辦公室確認，朱律師死於墜落造成的多處創傷。

朱律師此次選擇的並不是惠特尼山普通遊客常走的徒步路線，而是一條難度更高、風險也更大的登山路線。Mountaineer's Route沿着惠特尼山東側陡峭的山體向上攀升，往返約9.4英里（15公里）。沿途不僅有大量鬆動岩石，還有陡峭的山坡、暴露的岩壁以及可能覆蓋冰雪的危險路段。

美國本土最高峰惠特尼山。（Google Maps截圖）

尤其進入秋季後，山區天氣變化很快，原本可以通行的岩石路段，一旦結冰或積雪，就可能變得異常危險。

登山網站AllTrails特別提醒，挑戰這條路線需要具備紮實的登山技術、導航經驗以及適當的裝備。

此外，惠特尼山海拔超過4400米，高海拔帶來的缺氧、體力下降以及判斷力受到影響，也會進一步增加登山風險。相比之下，惠特尼山的普通登山步道雖然技術難度較低，但往返長達約35公里，累計爬升超過1800米，同樣不是一條輕鬆的路線。

目前，朱律師的家人已經接到遇難通知。

對於喜歡登山的人來說，登上山頂固然值得慶祝，但真正的成功，是能夠平平安安地回到家中。

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