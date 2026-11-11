台灣消防員全副武裝打籃球影片瘋傳　網民熱議：寧願在球場非火場

近日社交平台流傳1段影片引發熱議，數名台灣消防員在戶外籃球場上，身穿全套防護裝備及背負壓縮空氣瓶進行籃球比賽，畫面吸引近20萬人讚好。不少網民驚嘆消防員的體能並深表欽佩，更有逾12萬人齊聲共鳴：「寧願他們在球場打球，也不想在火場見到他們。」



數名台灣消防員在戶外籃球場上，身穿全套防護裝備及背負壓縮空氣瓶進行籃球比賽。（threads@bill00129）

網民直擊重裝上陣 畫面震撼引關注

事發於台灣1處鄰近住宅區的籃球場。日前有當地網民在社交平台發布2段短片，片段顯示附近消防分隊的隊員並非穿著普通運動服，而是整套滅火防護服（俗稱「黃金戰衣」）、防火靴及頭盔，背後更配掛了重型壓縮空氣瓶，裝備規格與深入火場搜救時完全一致。由於正規消防防護裝備普遍具備防高溫及高阻燃特性，重量通常超過20公斤，且材質厚重不透氣，在常溫環境下進行高強度跑動，對個人的心肺耐力、散熱適應及負重平衡構成極大挑戰。

片段顯示附近消防分隊的隊員並非穿著普通運動服，而是整套滅火防護服（俗稱「黃金戰衣」）、防火靴及頭盔，背後更配掛了重型壓縮空氣瓶，裝備規格與深入火場搜救時完全一致。（threads@bill00129）

網民拆解背後動機 實為另類體能特訓

影片曝光後，隨即引發網上熱烈討論。有網民留言笑稱，情況猶如有人突然提議「敢不敢全副武裝打籃球」而促成的賽事。不過，更多網民指出，這並非單純的娛樂活動，而是消防分隊一種訓練模式，透過較為輕鬆的籃球運動配合全套重裝備，能有效加強消防員的耐力與臨場反應，足證該分隊的訓練相當紮實。

更多網民指出，這並非單純的娛樂活動，而是消防分隊一種訓練模式。（threads@bill00129）

亦有網民在留言區分享照片，顯示有當地消防員同樣身穿全套裝備進行行山訓練，反映此類負重體能訓練在當地屬常態。

有當地消防員同樣身穿全套裝備進行行山訓練，反映此類負重體能訓練在當地屬常態。（threads@yichen.li.0704）

近20萬人讚好 「寧願在球場非火場」引共鳴

該帖文在短時間內獲得超過19萬次讚好及逾2000次轉發。多數網民對消防員的辛勞表達敬意。其中有熱門留言表示「寧願他們在球場而不是在火場」獲逾12萬人讚好，引起大批網民和應。不少網民在留言中表示，隊員能夠在球場進行自主訓練，代表當下轄區並未發生重大事故，背後承載著大眾對前線搜救人員平安歸來最真摯的祝福。