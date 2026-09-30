女友太火熱？出租屋起火狂竄濃煙　消防破門看呆：性愛娃娃充電中

馬來西亞馬六甲一處出租套房9月28日中午冒出濃煙，消防隊破門滅火時，發現起火點是正在燃燒的床墊，床上竟放著一具正在充電中的電動充氣娃娃，消防員全看傻。



火警現場位於榴槤洞葛柏林明哈摩利花園一處住宅，起火房間當時沒有住人，因此沒有傳出人員受困或傷亡。消防人員完成灌救後檢查屋內狀況，發現床墊已被燒毀，房內吊扇也因高溫嚴重受損，部分甚至熔化。

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放著一具充電中的性愛娃娃。（當地轄區消防隊社交平台）

消防人員進一步查看起火位置時，在床上發現一件疑似處於充電狀態的成人情趣用品，由於該物品位在火勢發生區域附近，是否與這起火警有關，成為後續調查方向之一。不過目前仍沒有證據能確認就是充電設備引發火勢，確切原因仍須由調查人員釐清。

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馬來西亞消防與拯救局指出，28日中午12時55分接獲住宅冒煙起火通報，亞羅牙也消拯局隨即派出1輛消防車及1輛救護車，出動9名人員前往處理。消防隊抵達後迅速展開搶救，避免火勢擴大，並於下午1時59分確認火勢受到控制。

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放著一具充電中的性愛娃娃。（當地轄區消防隊社交平台）

整起救援行動在下午2時03分告一段落，消防人員隨後撤離現場返回駐地。當局目前正嘗試聯繫相關住戶，以了解火警發生前房內使用電器及充電設備的情況，至於實際財物損失及起火原因，仍待後續調查確認。

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