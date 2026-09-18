青衣城男子暈倒！消防和救護齊救人獲激讚　目擊者持續拍片惹爭議

撰文：田中貴
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救急扶危是消防員與救護員的天職，其專業精神理應獲得大眾尊重。Threads有網民日前上載1段經剪輯的影片，長約58秒，可見1名男子在商場青衣城暈倒，消防員和救護員不停向傷者施以心外壓，「大約20分鐘無間斷」。樓主表示「雖然唔知道呢個傷者最後點，但對救護員專業精神respect」。

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影片從不同角度拍攝，首段顯示1名男子倒臥地上，上衣被解開露出腹部，消防員無間斷為他進行心外壓，有1名女子一直站在附近，彎腰掩蓋口鼻，狀甚擔心，相信是傷者的親友。影片其後顯示消防員持續進行搶救，而且為傷者戴上氧氣罩， 影片不時傳出「加油」等打氣聲，另1名消防員和該名親友傾談，相信了解男傷者情況，商場保安員開始搬出可移動式圍板，以保障傷者私隱。

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最後部分保安用多塊可移動式圍板，將傷者等人圍成一圈，影片從上層拍攝，救護員和消防員繼續施救，同時使用相關急救工具，有男子表示「辛苦晒阿sir」，估計是「開部機，唔使搓（意即人手做心外壓）」。

1名男子倒臥地上，上衣被解開露出腹部，消防員無間斷為他進行心外壓，有1名女子一直站在附近，彎腰掩蓋口鼻，狀甚擔心。（Threads@chingbee0808影片截圖）
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影片引來許多網民討論：

「希望冇事」

「希望佢大步檻過啦」

「搓到有返脈搏同呼吸先停得，仲要觀察病患的面色有冇轉藍紫」

消防員持續進行搶救，而且為傷者戴上氧氣罩， 影片不時傳出「加油」等打氣聲，另1名消防員和該名親友傾談，相信了解男傷者情況。（Threads@chingbee0808影片截圖）
消防員持續進行搶救，而且為傷者戴上氧氣罩， 影片不時傳出「加油」等打氣聲，另1名消防員和該名親友傾談，相信了解男傷者情況。（Threads@chingbee0808影片截圖）
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但亦有網民不認同樓主做法，指出保安員提醒過途人切勿拍攝，但樓主仍然拍片，而且在上層拍攝，甚至剪輯，認為做法有欠尊重。

保安用多塊可移動式圍板，將傷者等人圍成一圈，影片從上層拍攝，救護員和消防員繼續搶救，同時使用相關急救工具。（Threads@chingbee0808影片截圖）
保安用多塊可移動式圍板，將傷者等人圍成一圈，影片從上層拍攝，救護員和消防員繼續搶救，同時使用相關急救工具。（Threads@chingbee0808影片截圖）

消防處在官網提醒，如果發現有人暈倒，可以採取5個步驟：

1. 檢查患者是否不省人事，患者如對聲音及痛楚沒有反應，便是不省人事

2. 致電999，要求其他人取出自動心臟除顫器（AED）

3. 檢查呼吸，用10秒檢查患者胸部有沒有明顯起伏

4. 施行心肺復甦法（CPR），口訣就是「快狠準」：速度1秒2下、深度5至6厘米，以及位置準確

5. 跟隨AED指示，開機後貼上電極片，進行電擊

消防處提醒，如果發現有人暈倒，可以採取5個步驟。（消防處官網圖片）
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消防處強調，每遲1分鐘，患者的存活率便會降低7至10%，AED簡便易用，一般人就算未經訓練，只要照着其語音指示操作便可，但曾經接受訓練，熟習AED操作方法，當遇到緊急情況而要向患者進行除顫電擊時，便會更有信心，而整個救援過程亦會更加順暢。除了CPR之外，消防處亦鼓勵各位市民參加AED的訓練。

Threads@chingbee0808

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