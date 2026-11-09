【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。事件引起國際社會關注。黃仁勳與妻子洛麗（Lori Mills）結婚逾40年，兩人戀愛從美國俄勒岡州立大學萌芽，以下一文整合了兩人的相識至婚後故事。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。（Reuters）

黃仁勳與洛麗俄勒岡州立大學相識相戀

1980年，黃仁勳17歲跳級進入俄勒岡州立大學修讀電機工程系，當時全系250人中只有3人是女生，黃仁勳與19歲的洛麗因緣成為實驗課搭檔，喜歡洛麗的黃仁勳起初不敢透露自己年紀較小，每個周末都以一起完成作業為由約洛麗，他以學霸身分豪言「保證你每門課都拿A」成功邀約，半年後兩人就正式交往。

黃仁勳畢業後加入美國超微公司（AMD）擔任微處理器硬體工程師，他於1984年在公司聖誕派對上向交往5年的洛麗求婚成功，惟返程時因路面結冰打滑發生嚴重車禍，黃仁勳差點以為自己要死掉，幸洛麗只有輕微擦傷，而黃仁勳的紅色豐田（TOYOTA）Supra跑車、同時為人生第一部車最終成廢鐵。

黃仁勳與洛麗因實驗課搭檔而結緣，至今結婚逾40年，惟黃仁勳卻承認對太太不忠。（Nvidia官網圖片）

黃仁勳17歲許下「30歲時當CEO」豪言 果真實現創英偉達

17歲那年，黃仁勳曾向洛麗許下承諾，「我要在30歲時當公司CEO」，黃仁勳1993年30歲時果真兌現承諾，與兩位工程師Chris Malachowsky及Curtis Priem，共同創立英偉達（NVIDIA）。

17歲那年，黃仁勳曾向洛麗許下承諾，「我要在30歲時當公司CEO」，黃仁勳1993年30歲時果真兌現承諾創立英偉達（NVIDIA）。（Reuters）

黃仁勳長年穿的黑色皮褸是洛麗挑選 太太掌家中財政大權

大眾看到黃仁勳長年穿着黑色皮褸（皮夾克），其實是因為他容易皮膚敏感，所穿的衣服都是洛麗一手包辦，親自挑選購買，黃仁勳曾於韓國綜藝節目透露，自從認識洛麗後就「完全沒有購物了」。

黃仁勳曾多次笑稱在家裏的頭銜是「CFO」，意思是「零財務權限（Chief Financial Officer with Zero Financial Authority）」，因家裏所有的大額支出、財產簽字、審計以及資金花費，都是由洛麗掌管。

大眾看到黃仁勳長年穿着黑色皮褸（皮夾克），其實是因為他容易皮膚敏感，所穿的衣服都是洛麗一手包辦，親自挑選購買。（「X@OregonState」）

為助黃仁勳創業 洛麗棄高薪工程師工作成全職媽媽

而洛麗出生於美國工薪家庭，19歲考入俄勒岡州立大學電機工程系，畢業後在視算科技（Silicon Graphics, Inc.，簡稱SGI）擔任硬件工程師，起初幾年薪酬都比黃仁勳高。1993年，黃仁勳創業初期，資金只夠撐6個月，洛麗為愛辭職成為全職媽媽，在家照顧兩名兒女，砍斷自己的工程師生涯。

2007年，兩人成立家族慈善基金會Jen-Hsun and Lori Huang Foundation，洛麗擔任總裁，黃仁勳任秘書兼首席財務官。基金會起步時的資產是3.7萬股英偉達股票，約1260萬美元，到2026年已增至約91億美元，躋身全美前15大私人慈善基金會之列。

2012年兩人設立不可撤銷信託，轉入58.4萬股英偉達股票，2026年價值已超30億美元。2026年7月范德堡大學宣布舊金山新校區旗艦學院命名為「黃仁勳與Lori Huang藝術、建築與設計學院」，配對捐贈7500萬美元。