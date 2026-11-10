石家莊天降隕石！華北火流星砸穿廠房　最大重35公斤最高值¥175萬

【#石家莊天降隕石最大單體35公斤#】一場罕見的天文奇觀，引發跨越數十公里的尋石熱潮！日前一道耀眼的火流星掠過華北夜空，其未燃盡的殘骸墜落於河北石家莊，部分碎片砸穿廠房屋頂，亦有碎塊散落於冬小麥田內。當地村民最初因不識「天外來客」的珍貴之處，將黑色碎石隨手堆置路旁。但隨着消息傳開，各路「隕石獵人」、民間收藏家及科研人員聞訊趕至，引爆一場尋石熱潮！目前尋獲的最大單塊隕石重達35公斤，估計最高價值達175萬人民幣（約205.6萬港元），但具體價值仍有待檢查，最低可能只值約3.5萬人民幣（約4.11萬港元）。



火流星掠過華北夜空，未燃盡的殘骸墜落於河北石家莊，部分碎片砸穿廠房屋頂，亦有碎塊散落於冬小麥田內。（《縱覽新聞》圖片）

火流星掠過華北夜空，未燃盡的殘骸墜落於河北石家莊，部分碎片砸穿廠房屋頂，亦有碎塊散落於冬小麥田內。（《縱覽新聞》圖片）

多地驚現火流星 石家莊麥田砸出深坑

據內地<a href="http://- " target="_blank" rel="noopener">《中華網》

隨着各地「隕石獵人」湧入，民間挖掘深度已達3米，搜索半徑擴大至周邊50公里區域。現場尋獲的最大單塊個體重達35公斤，由石家莊當地科普愛好者王子堯收藏；馬榮尉則購得1塊約14.5公斤的碎片。



現場尋獲的最大單塊個體重達35公斤，由石家莊當地科普愛好者王子堯收藏；馬榮尉則購得1塊約14.5公斤的碎片。（《縱覽新聞》圖片）

各地「隕石獵人」湧入，希望尋得珍貴的隕石。（《封面新聞》圖片）

天外來客母體估計重200公斤

現場尋獲的「35公斤」個體僅為目前已知的最大單一碎片，並非隕石整體重量。專家推算，該母體進入大氣層前的重量介乎150至200公斤。

河北「隕石獵人」王衛衛和14公斤的隕石合照。（《封面新聞》圖片）

北京天文館專家李昕說明，亮度超過金星的流星稱為「火流星」，未完全燃盡而墜地的殘餘物則為「隕石」。馬榮尉初步研判，本次墜落物極大概率為常見的L6或H6型「普通球粒隕石」。相關樣本已被送往中國科學院紫金山天文台進行專業化驗，具體化學成分與同位素數據仍待官方公佈。

目擊者在河北石家莊鹿泉農田發現隕石。（《封面新聞》圖片）

未受嚴重氧化隕石價值極高

專家強調，「目擊隕石」的核心價值在於墜落時間明確，且未受嚴重氧化侵蝕的高科研價值，與傳統古董概念不同，市場收購價因熔殼完整度而異，帶有完整高溫燃燒熔殼的碎塊每克收購價可逾50人民幣（約58.7港元），普通碎塊約為每克30人民幣（約35.2港元），而嚴重氧化的球粒隕石每克僅值1至2人民幣（約1.17至2.35港元）。以目前最大的單塊個體重達35公斤計算，最高價值可達175萬人民幣（約205.6萬港元），最便宜也價值3.5萬人民幣（約4.11萬港元）。

石家莊一帶發現的隕石碎塊。（《縱覽新聞》圖片）

專家籲勿將碎石互相敲擊 免損科研與收藏價值

目前中國科學院與清華大學團隊正透過公共監控鏡頭及目擊影像測算流星軌道。成都星際空間隕石館館長任富軍特別提醒，切勿將碎石互相敲擊，以免破壞微觀結構並損及科研與收藏價值。該批隕石的正式學術分類與命名，後續將由中國科研機構提交至國際隕石學會辦理。

大批「隕石獵人」趕到石家莊搜索隕石。現時內地並無專門設立《隕石法》，故中多數參照約定俗成的「先佔原則」與慣例，由拾獲者自行持有或進行民間轉讓。（《新藍網》圖片）

天降隕石撿到歸誰？

除了科學價值外，「天降隕石撿到歸誰」的法律界定亦引發廣泛法理探討。現時內地並無專門設立《隕石法》，坊間多數參照約定俗成的「先佔原則」與慣例，由拾獲者自行持有或進行民間轉讓；但根據《民法典》第二百五十條有關國家自然資源的相關精神，若經權威地質部門鑑定該樣本具有極其重大罕見的科研考察價值，其法律性質或被歸納為國家重要科研資源。過往紫金山天文台等科研院所亦屢獲熱心隕石獵人主動捐贈切片樣本，用作向國際隕石學會（The Meteoritical Society）申報正式國際學術命名。