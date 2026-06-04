泡菜助排微塑膠？韓國研究指含1款益生菌　糞便排塑量增2倍

不少人進食韓式泡菜（Kimchi）是追求其獨特風味，但原來泡菜亦是都市人的「排毒救星」！有韓國科學家在美國《科學日報》（ScienceDaily）刊發文章，指泡菜含有益生菌「腸膜明串珠菌CBA3656」，或可與腸道內的聚苯乙烯納米塑膠（PS-NP）結合，並將其排出體外。



泡菜中含有的「腸膜明串珠菌」CBA3656或可與腸道內的聚苯乙烯納米塑膠（PS-NP）結合，並將其排出體外。（AI生成圖片）

泡菜含腸膜明串珠菌助排納米塑膠

據《瀟湘晨報》報道，韓國科學家在美國《科學日報》（ScienceDaily）刊發名為《這種常見發酵食物或可幫助人體排出微塑膠》文章指，泡菜中含有1種益生菌——「腸膜明串珠菌CBA3656」，或可與腸道內的聚苯乙烯納米塑膠（PS-NP）結合，並將其排出體外。納米塑膠指呎吋小於1微米（千分之一毫米）的塑膠顆粒，由大塊塑膠分解而來，通過食物或水進入人體。

動物實驗證實小鼠糞便排塑量增兩倍

動物實驗證實，餵食益生菌的小鼠，其糞便排出的塑膠量比對照組激增超過兩倍。該研究進一步證明了發酵食物中的微生物不僅能促進營養物質合成和促消化，還可與體內的環境污染物相結合。