國際期刊認證！杏仁成「營養冠軍」　研究報告：護心、控糖助瘦身

有種食物比藍莓及牛油果更健康，成為營養冠軍。台灣有藥劑師引述國際期刊《PLOS ONE》的研究指，擊敗藍莓、酪梨奪下冠軍寶座的竟是「杏仁」（扁桃仁）。藥劑師指杏仁不僅能降低心血管疾病風險，其特殊的結構更讓它成為減重與糖尿病人的絕佳夥伴。



對關注體重人士來說是好消息，因杏仁細胞壁堅硬，人體腸道無法完全吸收其油脂，實際攝取的熱量比包裝標示低約20至25%。（AI生成圖片）

吸收熱量比標示更低

台灣藥劑師陳澤鈞在Facebook專頁發文，指研究顯示，杏仁富含單元不飽和脂肪酸、維他命E、蛋白質及多種礦物質。而對關注體重人士來說是好消息，因杏仁細胞壁堅硬，人體腸道無法完全吸收其油脂，實際攝取的熱量比包裝標示低約20至25%。此外，英國倫敦國王學院研究發現，每天食用約56克杏仁，能顯著增加腸道中有益的「丁酸」含量，有助於強化免疫屏障，並降低全身慢性發炎。

關鍵在「帶皮吃」

針對血糖管理，杏仁的高纖與低碳水特性可延緩消化，避免血糖劇烈波動。長期適量食用不僅不會增重，甚至能縮小腰圍。藥劑師陳澤鈞提醒，想發揮最大功效必須「帶皮食用」，因為抗氧化的多酚類物質幾乎都鎖在那層薄薄的咖啡色皮裏，剝皮等於把最精華的部份丟掉。

每日攝取約20至30顆無調味、全顆杏仁，並選在「餐前」食用增加飽足感，有助於正餐期間自然控制食量。（AI生成圖片）

3類族群食用份量要適量

藥劑師陳澤鈞特別點名3類人士需注意份量：

腸胃功能不佳者：因纖維堅硬，需細嚼慢嚥以免脹氣。

有腎結石病史者：需留意杏仁中的草酸鹽含量。

服用抗凝血藥物者：高劑量維他命E可能與藥物產生交互作用，建議諮詢醫生。

陳澤鈞建議，每日攝取約20至30顆無調味、全顆杏仁，並選在「餐前」食用增加飽足感，有助於正餐期間自然控制食量。