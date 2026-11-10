台東1.3米巨型綠鬣蜥闖民宅　家犬狂吠護主助生擒　附四步驟防範

台灣東部日前出現外來物種綠鬣蜥大舉入侵的警號。1條長達約1.3米的巨型綠鬣蜥，突然闖進一處民宅。屋主初見巨物更一度嚇稱「以為是恐龍」，幸得家中2隻愛犬狂吠護主並協助圍堵，屋主最終以長柄夾將其生擒。台東縣府接報後已派員將該綠鬣蜥帶走，並提醒市民切勿自行捕捉。



經官方人員到場丈量，該綠鬣蜥由吻部至肛門長42厘米，連同尾部全長約1.3米，屬大型雄性成體。（網上影片截圖）

巨蜥穿籬笆潛入庭院 屋主稱「以為恐龍跑進來」

據《TITV News》報道，事發於10月31日約上午10時，台東市加路蘭部落一處民宅突然傳出陣陣狗吠聲，屋主哈匿（Hani）外出查看時，驚見1隻體型肥碩的爬蟲類動物，正從籬笆底部的破洞鑽進庭院。這隻爬蟲體型龐大，哈匿一時間認不出是何物，直覺「以為是恐龍跑進來」，其後用手機上網比對圖片，才確認是外來物種美洲綠鬣蜥。

屋主哈匿（Hani）的2隻家犬與巨型綠鬣蜥對峙。（網上影片截圖）

屋主哈匿（Hani）的2隻家犬與巨型綠鬣蜥對峙。（網上影片截圖）

雙方在庭院對峙，這條綠鬣蜥不但未有退縮，更不斷用力甩動長尾自衛。（網上影片截圖）

巨蜥狂甩尾自衛 人狗合力夾尾入籠

雙方隨即在庭院對峙。這條綠鬣蜥不但未有退縮，更不斷用力甩動長尾自衛；屋主飼養的2隻唐狗雖將其團團包圍，卻一度被逼得跳開，無法近身。僵持片刻後，綠鬣蜥突然轉身朝屋內竄逃，哈匿見狀即拿出1把長柄夾，在家犬從旁吠叫圍堵下，成功夾住其尾巴將其制服並關進鐵籠，隨後通報台東縣府農業處處理。

哈匿即拿出1把長柄夾，在家犬從旁吠叫圍堵下，成功夾住其尾巴將其制服並關進鐵籠。（網上影片截圖）

哈匿即拿出1把長柄夾，在家犬從旁吠叫圍堵下，成功夾住其尾巴將其制服並關進鐵籠。（網上影片截圖）

哈匿事後猶有餘悸：

牠的尾巴，在甩尾巴的時候是很恐怖的，還好我們有養狗。 哈匿

經官方人員到場丈量，該綠鬣蜥由吻部至肛門長42厘米，連同尾部全長約1.3米，屬大型雄性成體。生態學者推估其年齡約3至5歲，據悉捕獲後已按既定程序進行安樂死。

生態學者推估其年齡約3至5歲，據悉捕獲後已按既定程序進行安樂死。（網上影片截圖）

台東今年已捕獲110隻 當局列四大注意事項

綠鬣蜥出沒台東並非單一事件，據台東縣府統計，2026年至今已在當地移除110隻綠鬣蜥，當局已將東海岸一帶列為重點巡查區域。若市民發現綠鬣蜥蹤跡，《台南市下營區公所》建議採取以下四個步驟防範：

1.立即通報：第一時間致電當地市民服務熱線「1999」，交由政府委託的專業團隊到場處理。

2.切勿自行捕捉：綠鬣蜥具備銳利牙齒及腳爪，受驚時可能引致嚴重咬傷或抓傷，未經專業訓練者切勿輕易嘗試。

3. 提供準確資訊：通報時需提供明確地點（如地標或門牌）、綠鬣蜥體型大小、大約數量以及通報人的聯絡方法。

4.留意出沒熱點：綠鬣蜥常出沒於河道、灌溉系統、魚塭等水域附近的樹林及農地，行經該處需多加留意。