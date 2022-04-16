印度4男竟輪姦1.4米長孟加拉巨蜥　更因一變態行徑全部就擒

印度不但強姦案數字高企，就連強姦的對象也駭人聽聞。馬哈拉施特拉邦人員日前調查一名非法闖入老虎保育區的男子期間，意外發現他竟與另外3人輪姦一條孟加拉巨蜥，隨即搜捕涉事者歸案。



當地傳媒報道，馬哈拉施特拉邦森林部門人員最初先循閉路電視發現4名可疑人物非法闖入Gothane村附近一處老虎保育區打獵，遂派人捉拿，但只能當場拘捕其中一人。不過，人員翻查他的手機時，竟發現他與同夥輪姦一條約1.4米長孟加拉巨蜥的影片。這段「戰利品」結果成為他們的犯罪證據，令當局展開更大規模調查。

警方其後在鄰近的村落成功緝捕另外3名參與這場人獸交的疑犯，並公布各人的姓名為桑迪普（Sandeep Tukaram Pawar）、曼格甚（Mangesh Kamtekar）、阿克謝（Akshay Kamtekar）和拉梅什（Ramesh Tukaram Ghag）。疑犯的手機內除了有輪姦孟加拉巨蜥的影片，還有兔子、豪豬、鹿等動物的照片，不排除這些動物也可能是這幫變態獵人的「目標」。

執法人員事後成緝捕另外3名疑犯歸案。（互聯網）

森林局官員維沙爾（Vishal Mali）表示，涉案4人已將交給刑事法院審理。根據當地野生動物保護法例，孟加拉巨蜥與老虎和獅子一樣，都是保育類動物，如各人「與動物違反自然法則性交」罪成，可判處7年監禁。