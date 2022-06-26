巨蜥大暴走！闖停車場亂竄4消防員合力制服　影片瘋傳網民嘆可憐

牠是想購物嗎？馬來西亞日前瘋傳1段影片，當地超市停車場出現1條巨蜥奔跑大暴走，到場消防員要動用套索桿及布袋捕捉，但巨蜥又閃避又咬繩，消防員花了一番工夫才將牠捉到。網民大呼以為看見鱷魚，「侏羅紀停車場？」，更有不少人覺得巨蜥可憐，「牠看起來很害怕」，當地野生動物棲息地愈來億少，巨蚓現時更多出現在公眾場所，令人反思生態受到破壞而引起多種問題。



巨蜥突然從車底爬出，在停車場內不停閃躲消防員。（TikTok影片截圖）

馬來西亞雪蘭莪州瘋傳巨蜥於停車場大暴走的TikTok影片，當地傳媒報道，6月20日，阿拉白沙羅（Ara Damansara）連鎖超市Lotus’s的停車場內有巨蜥出沒，突然從車底爬出來，朝入口不停衝過去，但被接報到場的消防員攔截。

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影片已超過500萬人次觀看，可見巨蜥不停躲避現場消防員，爬得很快，片中至少4名消防員出動，合力用套索桿及布袋捉巨蜥，一度想用繩索套住巨蜥頭部但失敗；第二次再試，卻被牠咬住了繩子。隨後在巨蜥後方的消防員趁牠張嘴的瞬間，用布袋壓住牠的嘴巴，另1名消防員再抓實牠的後腳，才成功將巨蜥制服。

網民驚呼巨蜥體型龐大，初時還以為是鱷魚，又笑稱「牠只是想購物」，但卻有不少人替牠感難過，「好可憐，牠看起來很害怕」、「牠在停車場迷路了」。有人認為巨蜥可能是失去棲息地才會走入城市，當地愈來愈多野生動物出現在不該出現的地方。當地傳媒指，巨蜥現時更多地出現在公眾場所，對上一次是該州另一市鎮沙登（史里肯邦安，Seri Kembangan）。

（綜合）