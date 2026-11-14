洗衣粉洗馬桶3個月不用刷？拆解真相：隨時蝕壞水箱恐花巨款修繕

近年網絡社交平台湧現大量標榜「生活妙招」的短片，其中有人宣稱「只要把裝滿洗衣粉的膠樽戳孔放進座廁水箱，3個月不用刷，每次沖水都乾淨發亮」，這樣的秘技令人眼前一亮，至今廣為流傳。不少網民以為能藉此省下數十元清潔劑費用，而且不用辛苦刷馬桶，因此躍躍欲試。可是妙招隨時變毒招，這種網絡偏方，實際上違背化學常識，長期使用會破壞座廁內部結構，恐招致更換水箱零件與維修暗漏的數千元賬單。



有網絡影片宣稱「只要把裝滿洗衣粉的膠樽戳孔放進座廁水箱，3個月不用刷，每次沖水都乾淨發亮」。（AI生成圖片）

洗衣粉遇上鈣化尿垢：為何去污反應等於零？

網絡影片表示，清洗座廁不需要用專用清潔劑，只需一把洗衣粉，配合刷子刷洗，就能解決座廁發黃發臭的問題。影片還聲稱用膠樽裝滿洗衣粉，在瓶身鑽開2孔放入水箱，在每次沖水時微量溶解，能達到自動除垢防臭的效果。

網絡影片聲稱用膠樽裝滿洗衣粉，在瓶身鑽開2孔放入水箱，在每次沖水時微量溶解，能達到自動除垢防臭的效果。（AI生成圖片）

座廁內壁積存的頑固黃漬，主要是在尿液分解產生的鹼性環境下，鈣、鎂離子與碳酸根、磷酸根結合沉澱，然後形成難溶性無機鈣鹽，例如碳酸鈣、磷酸鈣等尿石與水垢。這些沉澱物在鹼性環境下無法溶解，市面上常見的洗衣粉呈鹼性，無法與其產生反應而去除。使用者沖水後看似「乾淨清新」，其實是洗衣粉香精短暫掩蓋了異味，座廁底層污垢依然存在。

鹼性浸泡加速止水閥脆化 水箱暗漏恐花數千元維修

若僅僅是無法徹底除垢，其實並不算什麼大問題，但將裝滿洗衣粉的打孔膠樽長期置於水箱內，會對水箱配件造成化學侵蝕。洗衣粉在冷水中溶解速度有限，未完全溶解的顆粒會沉積在水箱底部。洗衣粉溶解於水後，形成鹼性液體。

洗衣粉在冷水中溶解速度有限，未完全溶解的顆粒會沉積在水箱底部。洗衣粉溶解於水箱內形成鹼性液體，水箱配件長期在內浸泡會受到侵蝕。（AI生成圖片）

橡膠止水閥、浮球閥及橡膠密封圈等橡膠材質水箱配件，長期在鹼性液體內浸泡，會受到侵蝕，極易硬化、脆化甚至變形破裂，還會導致座廁水箱出現漏水問題。長期忽視，不但浪費水，還必須要聘請專業水喉師傅上門更換水箱配件，維修費用動輒數千元，最終得不償失。

洗衣粉溶解於水箱內形成鹼性液體，水箱配件長期在內浸泡受到侵蝕，導致座廁水箱出現漏水問題，要聘請專業水喉師傅上門更換水箱配件（AI生成圖片）

頑固尿石須靠弱酸溶解 洗衣粉特性與潔廁禁忌

清除頑固尿垢與鈣化水斑，要利用「酸鹼反應」，使用含有酸性成分的潔廁劑，透過酸性液體將碳酸鈣溶解轉化，去除硬質黃漬。洗衣粉的去污專長在於乳化油脂與分解蛋白質，更適用於衣物洗滌，而不宜用於洗馬桶。