夏天開冷氣機不冷？家電達人揭家居3大隱形熱源　教5招慳電速涼法

夏天來了！天氣漸熱，冷氣機成為家庭的生活必需品，不少市民回家後隨即啟動冷氣消暑，但往往發現室溫降幅不似預期，同時又憂慮電費開支急增。台灣著名家電達人「486先生」提醒，如果冷氣製冷效果欠佳，未必與機組零件故障有關，除了因為氣流不通外，室內隱藏的「3大熱源」更會減慢降溫速度。「486先生」更提醒使用5招小技巧，就可提升涼快感，而且達到顯著的節能效果。



家居有隱形熱源，因舊式燈具與運作家電會持續散熱，影響冷氣機降溫速度。（AI生成圖片）

警惕家屋「3大隱形熱源」

台灣商人陳延昶是知名團購電商「486團購」的創辦人，暱稱「486先生」，他經常在個人Facebook專頁分享各類家電常識，他過去曾談及冷氣機各類問題，提到冷氣不夠冷，當中有不少人忽略了家居3大隱形熱源，導致開冷氣而未能達到予期效果！

1.高瓦數的燈泡：舊式白熾燈或石英燈在發光時，會產生大量輻射熱

2. 運作中的電器：風筒、電飯煲、電腦等，在長時間使用下會持續散發熱力

3.長期處於待機狀態的電器：即使是不使用的電器（如夏季未拔插頭的暖爐），處於待機狀態時仍會產生微量熱能

「486先生」無私分享：5大速涼慳電法

確認室內3大隱形熱源後要設法減少熱源，而「486先生」更分享5招令冷氣可加速降溫：

一、減少室內熱源排放

在日間高溫時段，應盡量減少使用高發熱型的家電，從源頭減少室內熱力來源，能有效減輕冷氣機的運轉負擔

二、全面更換LED燈具

建議將家中傳統燈泡更換為LED光源。LED具有低功耗、低發熱的特性，不僅能降低室內熱源，亦能顯著減少電費開支

三、善用循環扇，促進室內氣流循環

冷氣不冷往往源於氣流分布不均，建議一定要配合循環扇（Air Circulator），並將其放置於冷氣對角位置，然後面向房間中心吹，此舉有助冷空氣快速擴散，提升速涼效果，亦可減少冷氣長時間高負荷運轉

開冷氣時配合使用循環扇，可加速全屋降溫。（AI生成圖片）

四、濕布拖地法，化解地板蓄熱問題

針對「西斜」單位或高層住宅，地板（尤其是瓷磚與木地板）在日間吸收了大量太陽熱能，入夜後會持續放熱，「486先生」提議傍晚時分可以用濕抹布拖地，利用水分蒸發散熱（Evaporative Cooling）的原理帶走熱量，有效幫助室溫下降。

五、糾正低溫設定誤區，定期保養更慳電

不少市民誤以為將冷氣調至18°C能加快製冷，事實上這只會令壓縮機持續高負荷運轉，導致電費急升。正確做法應為：

1.恆溫設定： 將溫度設定在 26°C左右

2.功能應用： 善用變頻冷氣的節能模式、定時功能及睡眠模式

3.定期清潔： 定期拆洗隔塵網，確保進風量充足，維持冷氣機的最佳製冷效能

定期清洗冷氣隔塵網，提升製冷效率兼慳電。（AI生成圖片）

「486先生」強調，夏季居家節能無需耗資巨大進行改造，關鍵在於細節的優化。市民只需從日常用電習慣入手，配合正確的器材運用，即可在維持生活質量的同時，為環保出一分力，並大幅削減家庭開支。