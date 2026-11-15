【人情公價2026／酒店／酒樓／餅卡／簽紙】收到婚禮「請帖」，究竟要付多少錢「人情」才算足夠得體？新婚生活易（ESDlife）最新結婚消費調查顯示多項「人情公價」水平，當中一般酒店婚宴「人情公價」維持1,000元。究竟高級酒店、酒樓、酒會最新人情公價是多少？只收餅卡或只舉行簽紙儀式，人情又要多少？以下一一話你知。



收到婚禮「請帖」，究竟要付多少錢「人情」才合適？

根據新婚生活易（ESDlife）於2025年9月至11月進行的最新結婚消費調查，「人情公價」大致可以分成5個等級，包括「高級酒店」、「一般酒店、私人會所、特色婚宴場地」、「酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會」、「只出席簽紙註冊」，以及「只派餅卡」。

「人情公價」大致可以分成5個等級，包括「高級酒店」、「一般酒店、私人會所、特色婚宴場地」、「酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會」、「只出席簽紙註冊」，以及「只派餅卡」。

2026年人情公價一覽表｜5大婚宴場地與出席形式行情

當中以「高級酒店」的「人情公價」最高，達1,500元；酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會中位數為800元；若是出席婚姻登記處簽紙註冊則為500元；最低的是「只派餅卡」，「人情公價」為300元。

各等級「人情公價」詳情如下：

唔去都要畀人情？「人唔到禮到」與攜眷出席人情計算潛規則

不少賓客收到「紅色炸彈」後，若因事未能親身出席，常為人情金額感到困擾。港人傳統禮儀是「人唔到禮都要到」，若已通知新人未能赴宴，一般做法是將該場地公價折算，封約五成至七成的金額作為心意；或者參考「只派餅卡」及「只出席簽紙」的標準，封300至500元，既不失禮亦能表達祝福。

港產片《我要做Model》中，詹瑞文「即場拆人情」一幕道出不少新人市儈的一面。(《我要做Model》電影截圖)

至於「攜眷出席」或「闔府統請」，計算方法則是將場地公價乘以出席人數，例如2人同行出席一般酒店婚宴，人情金額應為2,000元；至於攜同小童出席，傳統婚宴座位多按「人頭」分配席位與餐點，若小孩佔獨立座位，一般仍建議按成人公價或折衷封禮；若屬抱在懷中的嬰幼兒不佔座，則多數不另行人頭計費，新人或賓客亦常依私交折衷調整。



不過以上數據只供參考，「人情」多少還要視乎個人能力及需要而定，不能一概而論。

