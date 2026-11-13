舟山碼頭鯊魚4條¥70賤賣無人要│專家拆解尿素臊味+肉質粗成蝕本貨

浙江舟山漁港碼頭日前出現罕見一幕，重約十多斤的尖吻鯖鯊以每條20人民幣（約23.4港元）、4條70元人民幣（約82.2港元）的賤價叫賣，折算每斤僅約1人民幣（約1.17港元），身價遠遜同船的帶魚與鯧魚，吸引大批市民圍觀卻鮮有人問津。專家指出，這批鯊魚並非刻意捕撈，而是漁船追捕魚群時誤入漁網的「兼捕貨」；因死後體內蓄積的尿素迅速分解，加上肉質粗糙難烹調，拖回岸邊反成漁民的蝕本負擔。



浙江舟山漁港碼頭有尖吻鯖鯊出售，每條20人民幣、4條70人民幣，但仍無人問津。（《都市快報》圖片）

浙江舟山漁港碼頭有尖吻鯖鯊出售，每條20人民幣、4條70人民幣，但仍無人問津。（《都市快報》圖片）

碼頭現賤價鯊魚每斤¥1 圍觀者眾買者寥寥

每年11月是浙江沿海雷達網漁船集中回港的季節，根據內地媒體《海峽都市報》報道，舟山定海西碼頭工人正忙於卸下一筐筐肥美的帶魚與鯧魚，角落一筐青灰色的鯊魚格外顯眼。船主開價「20元一條、4條70元」，一條十來斤，折算下來每斤約1人民幣。同一批漁貨中，重約七至八兩的帶魚每斤售24人民幣（約28.1港元），逾1斤的頂級帶魚更賣至每斤45人民幣（約52.8港元），身價高出鯊魚數十倍。

這批鯊魚即便價格低至地攤價，碼頭圍觀的市民雖然絡繹不絕，但真正掏錢購買的卻寥寥無幾。

每年11月是浙江沿海雷達網漁船集中回港的季節。（《都市快報》圖片）

兼捕入網非專門捕撈！追逐鯧魚魚群變送上門

這批原本該深潛海底的鯊魚，為何淪為廉價品？據《中國新聞周刊》引述專家分析，尖吻鯖鯊（英文俗稱Shortfin Mako Shark，內地亦稱灰鯖鯊、紅鯊，台灣多稱短鰭鯖鮫或灰鯖鮫）是公認游速最快的鯊魚之一，衝刺時速可逾70公里，成魚體長一般在2至3米以上，最長可達4米左右。其獵食範圍廣泛，常追逐鯖魚、鯡魚、鯧魚等中上層集群魚類。在舟山海域十分常見。每年9月中旬東海開漁後，成千上萬艘漁船同樣全速追逐該批經濟魚群，雙方在海中鎖定同一目標，結果鯊魚因追食而在拖網中與獵物「狹路相逢」，純屬自己送上門的副漁獲「兼捕品」。

尖吻鯖鯊（俗稱紅鯊）是游速最快的頂級掠食者之一，成魚體長通常逾1米，記載最長可達4米，專門在海中捕食成群的鯧魚與黃魚，在舟山海域十分常見。（《中國新聞周刊》圖片）

尖吻鯖鯊列瀕危野生物種 難銷售兼有法律風險

多名漁業從業者坦言，出海燃油、人工及保鮮冰塊成本高昂，船艙空間必須優先留給帶魚、鯧魚等高利潤「硬通貨」；兼捕的鯊魚佔據冰庫空間又壓損高價魚，拖回岸上不僅賣不出好價錢，更面臨附錄物種在境內銷售的法律定性模糊空間。

尖吻鯖鯊雖被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，但該公約主要規管跨國進出口，加上牠未納入內地國家重點保護名錄，境內經營利用根本「辦證無門」。由於各地執法口徑不一，部分地方視為免辦證，部分則比照保護動物嚴查扣押，漁民拉回岸上隨時面臨被查沒收的法律風險，一來一回反成蝕本累贅。



尿素分解散發刺鼻臊味！肉質粗糙難去沙成滯銷死穴

鯊魚即使賤價求售仍乏人問津，核心死穴在於其獨特的生理結構與繁複的烹調難度。據《中國新聞周刊》深度分析，鯊魚表皮滿佈粗糙堅硬的盾鱗，下鍋前必須經歷高溫燙洗與刮鱗的「去沙」（去除如砂紙般的粗糙盾鱗）工序，且單條體型碩大，普通家庭根本無力處理與儲存，本地傳統食法亦僅限於少數如醋熘鯊魚羹等重口味菜式。《中國新聞周刊》了解到，同樣體內蓄積高濃度尿素的北極格陵蘭鯊，在冰島則被埋入砂石發酵數月風乾製成傳統發酵鯊魚肉（Hákarl）；但在東南沿海華人飲食習慣中，這類重尿臊味食材缺乏廣泛加工市場，普通家庭極難駕馭。

冰島人將格陵蘭鯊埋進沙子裡發酵幾個月，然後掛起來風乾，最後做成名為「哈卡爾」的名菜。（《中國新聞周刊》圖片）

更具決定性的障礙是其刺鼻異味，鯊魚活著時須在體內蓄積高濃度尿素以維持滲透壓，一旦死亡，組織中的尿素迅速被體內的酶與細菌分解為揮發性極強的氨氣，氧化三甲胺（TMAO）亦還原轉化為三甲胺（TMA），兩者交織出濃烈的尿臊與腐腥氣味，在臭味與肉質的雙重負面因素下，鯊魚頓時成為只可圍觀，不宜買回家的蝕本貨。