美東北部受風暴吹襲至少一死　新澤西街頭水淹驚現鯊魚游動｜有片

美國東北部多個州受東北風暴吹襲，暴雨導致嚴重水浸，強風亦令紐約至少一人被倒塌的樹壓死。主要受災的新澤西州頒布緊急狀態，更有鯊魚因水浸而游入街道，引起部份民眾恐慌。



紐約郵報報道，受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西州部分地區在剛過去的周末遭遇水淹，街道上竟出現一條鯊魚在洪水中游動。

從美媒ABC新聞取得的影片顯示，當地一名居民上周六於新澤西州瑟夫市（Surf City）的積水街道上拍到一條鯊魚的背鰭露出水面，並在一名女子家門前的車道附近游過。

所幸，這條鯊魚後來證實是當地常見的狗鯊（dogfish），屬於沒有鋒利牙齒的鯊魚，對人類不構成威脅。

這場東北風暴也在美國東岸造成大範圍淹水，強風最高達每小時70英里（約113公里），造成數千戶家庭停電。除新澤西外，麻省、特拉華和維珍尼亞州都暴雨成災，部分地區發出水浸警報。在紐約布魯克林，一名在市房屋部門任職的56歲男人，就被強風吹倒的樹壓死。

有專家指，在新澤西街頭游走的應是當地常見的狗鯊（dogfish），屬於沒有鋒利牙齒的鯊魚，對人類不構成威脅。(網上截圖)

氣象部門表示，東北風暴一直緩慢移動，延長東北部地區受災時間，紐約州和新澤西州到周一仍然出現水浸。

受東北風暴吹襲，波士頓國際機場超過250班航班取消或延誤，不少旅客指無預期到會於九月遭遇嚴重風暴，行程受到影響。