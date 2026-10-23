釜山受困鯊魚才回到大海　5小時後又鑽網折返　專家：恐活不過2週

誤入韓國釜山北港親水公園的迷路鯊魚「小北港」，受困人工水道長達33天，意外為釜山帶來觀光人潮，吸引160萬人次造訪。但隨著牠的健康狀況惡化以及水溫下降不宜生存，當局10月21日展開第三次救援任務，並成功引導牠游出水道，沒想到短短5個小時後，10月22日清晨被發現再次返回，專家示警若小北港再不回到外海，最壞情況下恐在兩週內死亡。



工作人員將底部固定著防護網的藍色浮動平台，緩緩向前移動，另一批人手則在水道兩端盯緊漁網縫隙。同時，潛水員也反覆下水，檢查防護裝置的位置。10月21日的這番大動作，正是為了救援受困在釜山北港親水公園人工水道、被取名為「小北港」的野生灰色真鯊（短尾真鯊）。

誤入韓國釜山北港親水公園的迷路鯊魚「小北港」，受困人工水道長達33天，意外為釜山帶來觀光人潮，吸引160萬人次造訪。（YouTube@tvbsfocus）

大批民眾圍觀引導作業 期盼「小北港」安全出海：

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韓國國立水產科學院研究員金賢宇：「嘴部和胸鰭兩端都有擦傷，若傷口持續累積，可能因此導致感染。」

因為小北港身上有多處擦傷，且受困以來長期沒有進食，導致身體虛弱；再加上寒冬將至釜山氣溫急速下降，已不適合這類鯊魚生存，釜山當局因此趕緊安排此次行動，並吸取過去兩次誘導失敗經驗，設計出這方法，希望在盡量不刺激鯊魚的情況下，安全引回大海。

釜山民眾張淑京：「之前一直是在電視上看到牠，今天是第一次來。我希望小北港能游向大海、健康長壽地活著，因此來送牠最後一程。」

終於，在大批圍觀民眾的期盼下，引導作業在進行三個多小時後，成功了！一看到小北港游出水道，工作人員趕緊設下三道屏障，防止小北港折返。

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韓國海洋水產部海洋生態科科長金賢成：「今天的目標成功實現了，將小北港引到外海。」

只是成功的喜悅只持續短短5小時，小北港10月22日疑似因為定向出問題，竟然又從漁網底部縫隙，硬鑽回第二道攔截網內，受困在約900平方米（約9,688平方呎）的狹窄空間。相關應變小組正準備重啟新一輪引導作業，專家警告，小北港健康狀況已亮起紅燈，且已出現撞牆等異常行為，最壞的情況恐怕活不過兩週。

時間回到9月18日，北港公園水道邊緣泛起微微漣漪，三角形背鰭忽隱忽現，在水中悠然游動，這是小北港的首次現身。罕見景象，立刻吸引民眾前來一睹風采。截至10月20日，已有超過160萬人次來到北港公園朝聖，意外帶動當地觀光與經濟。釜山市政府還因此正式任命「小北港」為釜山市名譽宣傳大使。只是這熱潮的背後，隱藏著氣候危機警訊。

韓聯社TV記者：「今年東部海岸同時捕獲到大型鯊魚與其他魚類的現象，比去年增加了2.5倍。截至9月，尖吻鯖鯊共38起，數量最多；和小北港同種的短尾真鯊有5起，總計75起。」

之所以會出現這種現象，主因在於日本海水溫異常升高，今年夏季平均水溫比往年高出2.5度，創下1982年有紀錄以來歷史第三高。

韓國國立水產科學院研究員金孟珍：「今年3月至7月，東海岸平均水溫比去年更高，導致大型鯊魚的食物來源——鯖魚和黑吞拿魚大量湧入，鯊魚數量因此大幅上升。若水溫持續上升，隨著成為鯊魚餌料的暖水性魚類流入量增加，游入東部海域的鯊魚數量也將攀升。」

不只生態失衡，具攻擊性的鯊魚頻頻現蹤，也對海邊遊客的安全敲響警鐘。然而韓國各大海水浴場的防鯊措施，卻明顯慢半拍。

韓聯社TV記者：「在全國250個海水浴場中，只有96個配備了可應對鯊魚威脅的設備或設施。各地差異也很大，蔚山和慶北安裝率達到100%，但釜山只有一半，全羅北道則一個都沒有。」

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換句話說，高達六成的海水浴場毫無防備。且目前海灘部署的128件有害生物防護網或驅鯊裝置，實際阻絕效果從未經過嚴格驗證；現場更完全沒有能「自動探測鯊魚並發出警報」的即時監測系統。

共同民主黨議員徐三錫：「政府應盡快依照鯊魚出沒位置、品種危險度以及遊客規模等因素，制定風險評估標準，並建立即時探測預警制度，加強預防和現場應變能力。」

隨著氣候變遷與海水溫度上升，鯊魚每年反覆出現在人類活動海域，如何補足安全漏洞、建立科技預警網，成了韓國官方刻不容緩的任務。

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