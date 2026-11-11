Catalog網店雙11狂歡優惠低至3折起！Adidas/PUMA人氣款精選半價

一年一度雙十一網購旺季殺到，正是為鞋櫃與秋冬造型大換血的最好時機！Catalog網店現正舉行11.11狂歡慶典，多個大熱運動及休閒品牌如Adidas 、New Balance、ASICS等熱門跑鞋推至震撼低價，男女裝服飾亦低至數十元起跳。網店更設有免運費門檻、滿額立減碼及新會員迎新禮遇，若打算趁平添置新裝的話就不要錯過！即睇以下精選優惠商品！



Catalog網店由即日起舉行「11.11狂歡慶典」，逾千款大熱品牌現貨推重大折扣。（Catalog官網）

熱門鞋款低至3折起

Catalog網店今次雙11的鞋款減價幅度相當進取，多款平日甚少大幅降價的人氣款式均榜上有名！當中大熱的Adidas Samba JP球鞋，直接由原價$899狂減至$269，約3折即可入手；女裝Samba與復古感十足的Handball Spezial亦只需$429，Superstar II則降至$359，指定Adidas鞋款更享有買2件8折優惠。

Catalog網店今次雙11的鞋款減價幅度相當進取，多款平日甚少大幅降價的人氣款式均榜上有名。（Catalog官網）

大熱鞋款New Balance 530亦激減至半價$399（原價$799），同場New Balance 740球鞋同樣減至$399。另外ASICS人氣款GT-2160低至$359即可帶走，Gel-1130與Gel-K1011亦分別減至$389及$399；至於帆布鞋亦有Converse Chuck 70 Ox由原價$599降至$179，以及售$289的Vans Premium Authentic休閒鞋。

服裝與配飾專區同樣精彩，多款百搭男女裝上衣最平低至$39起，褲款與裙裝亦只需$69起。其中原價$699的Adidas Originals球衣T恤現時減至$489（原價$699）即可入手；至於踏入天氣降溫必備的外套也有半價驚喜，原價$599的PUMA Varsity Standard女子連帽外套現時只需$299即可入手，日常配搭也十分划算！

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男女服裝低至$39起 人氣IP聯乘系列登場

聯乘系列向來是Catalog的招牌焦點，今次雙11除經典款式外，更加入不少全新IP單品，包括Opanchu褲褲兔聯乘系列、玉桂狗Cinnamoroll、《海賊王》、《玩轉腦朋友2》等專屬服飾與周邊配件。結帳時若想湊夠免運門檻，更可於夾單專區以$15起加購精選襪款或$19起選購實用小配件。

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折上折優惠碼滿額即減

在網店下單全單消費淨額滿$700即可享免費送貨上門。單筆訂單淨值滿$900輸入指定優惠碼即減$50，滿$1,200輸入指定碼更可直接扣減$100。

新註冊會員可獲贈$100迎新電子優惠券（滿$1,000可用），完成首宗交易後3日內還會透過電郵獲發$20正價貨品回購碼。VIP會員單筆消費淨額達$1,000且完成訂單14天內未有退款，更可享雙倍積分（上限5,000分）及獲贈VIP專屬禮物一份。

註：上述折扣券及優惠碼每張訂單限用一個，不可疊加使用；優惠不適用於電子禮品卡、特選商品及商家直送產品，詳情以官網條款為準。