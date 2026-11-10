北角伯伯反鎖霸上海商業銀行ATM中心睡覺　市民無奈：只係想拎錢

露宿者無家可歸雖可憐，但也不能將銀行範圍當作私人睡房吧？近日網上瘋傳1段影片，有老翁凌晨時佔用上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心，鋪地墊酣然大睡，卻有繩子反鎖兩道玻璃門，令外面的人無法進入。有市民欲進去使用提款機時，驚見眼前震撼一幕，立即拍下影片上載到社交平台，無奈道「我都只係想拎錢」，事件引來網民熱議。



網民直指，「唔係講笑，第一眼以為有人瓜咗」、「北角慣犯，不過入唔到都好啲，佢都幾臭」。有人批評該老翁離譜，「喺入面瞓都算，鎖埋當自己屋企真係大癲」，又呼籲樓主應報警及通知分行，以防更多人「有樣學樣」，「銀行提款空間屬於銀行範圍，而家被不明人士喺裏面反鎖，身為好市民，應該立即報警」、「盡好市民責任，見疑即報，話有人暈咗，好危險，有生命危險」。



近日網上瘋傳1段影片，有老翁凌晨佔用上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心，鋪地墊酣然大睡。（Threads@1iiliii___授權）

該市民11月10日凌晨1時50分於Threads發文大呻：「其實我只係想用atm（櫃員機）拎錢，想請問你哋銀行晚上連atm都唔提供服務嗎？」

北角翁反鎖銀行內躺地睡覺 市民未能用ATM超無奈

影片見到，上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心的兩道玻璃門，被人從內部用繩綁着門把手反鎖。樓主走近一看，赫然發現有名老翁脫鞋平躺在1塊綠色地墊上，張口大睡，其身旁鋪滿紙巾，並放有3個紙杯及2個裝了物品的膠袋。

樓主無奈未能入內使用提款機取錢，「我唔介意你喺入面瞓，我都只係想拎錢，但你咁樣用繩反鎖成間銀行就真係好有問題」。



上海商業銀行稱已聯絡社福機構

上海商業銀行回覆《am730》查詢時表示，關注英皇道分行自助銀行服務區曾出現未經授權佔用的情況，已跟進事件及檢視相關安排。上商稱關注到近日天氣開始轉涼，故已聯絡有關社福機構，協助有需要的露宿者獲得適切支援，又就事件引起客戶不便致歉，並感謝客戶的諒解。



老翁佔用銀行的ATM中心，並用繩反鎖兩道玻璃門，令外面的人無法進入。（Threads@1iiliii___授權）

網民直斥老翁行為離譜，不應把提款中心當作私人房間：

「香港越嚟越無奇不有」



「日日有離晒譜的事發生，覺得社會愈來愈倒退」



「佢都瞓得幾安樂」



「佢話我無錢用，你哋都無得用」



「北角同炮台山真係好X多人瞓街」



「如果有1個仲癲過佢嘅，鎖佢喺入面，等佢出唔返嚟就好笑」



樓主無奈未能進入使用提款機取錢，「我唔介意你喺入面瞓，我都只係想拎錢，但你咁樣用繩反鎖成間銀行就真係好有問題」。（Threads@1iiliii___授權）

網民：喺入面避寒都算了，使唔使鎖埋呀

「通常佢哋一係當呢度係避寒中心，或者有時候因為太X熱喺入面涼冷氣，但係不過鎖X住間銀行真心有啲X街」



「佢要喺入面避寒都算了，使唔使鎖埋呀，驚俾人打劫咩。不過就算佢唔鎖住，但瞓喺度，我都唔敢入去㩒錢，驚俾佢打劫！」



「雖然瞓街都係辛苦，但唔係咁樣霸了人家地方走去瞓，如果今日可以咁樣霸，不如遲下去人家屋企同樣反鎖瞓覺，真係奇怪的事日日有」



「忽然開始明白點解中銀收工時，連ATM嗰part嘅冷氣都閂晒」



老翁脫鞋平躺在1塊綠色地墊上，張口大睡。（Threads@1iiliii___授權）

網民籲報警：有人被反鎖室內，唔知生死

「佢係咪暈咗，報警call白車送佢入醫院瞓」



「可以報警話有人疑似反鎖自殺，擔心急需報警」



「作為1個好市民，見到有人被反鎖室內，唔知生死，真係好應該報警，救得1個得1個」



老翁脫鞋平躺在1塊綠色地墊上，張口大睡。（Threads@1iiliii___授權）

多人認出老翁是慣犯：長期霸佔銀行過夜

「此人長期在這裏過夜，曾查問銀行員工，已嘗試報警，但仍被繼續長期霸佔」



「原來佢搬咗嚟呢間，以前喺前少少嗰間銀行瞓，每次經過都好臭，然後真係有人報警以為佢死X咗，支持報警搞搞佢」



「如果無認錯地方係咪北角麥當勞隔籬嗰間，之前經過佢都無鎖門齋挨住一邊瞓，估唔到宜家進化到鎖埋門」



「如果無認錯呢間應該係北角分行，好多好多年前做過，以前做緊嗰時有啲露宿者仲喺度小便，臭到呢，原來而家會鎖門喺入面瞓，btw支持報警」



樓主無奈未能進入使用提款機取錢，「我唔介意你喺入面瞓，我都只係想拎錢，但你咁樣用繩反鎖成間銀行就真係好有問題」。（Threads@1iiliii___授權）

網民分享類似經歷：遇流浪漢在銀行內睡覺吸煙、飄散大小便臭味

「我完全理解你嘅憤怒，去年我曾經遇過有條流浪漢。又係匿埋喺入面瞓覺仲食煙，我想去㩒錢，爭啲喺入面窒息而死，翌日我去分行投訴咗」



「我見過滙豐有流浪漢，入到去大小便味道，夏天比較多人通宵佔據，試過一次見到有個後生男仔揸住個背囊瞓喺渣打入面，真係嚇死，跟住1個鐘頭後見到佢起身，去大家樂食早餐」



（Threads@1iiliii___授權）